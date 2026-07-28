Метро Києва сформувало 97% збитків комунального транспорту у 2025 році Сьогодні 16:32

У 2025 році середній дохід від одного платного пасажира у комунальному транспорті Києва був у кілька разів нижчим за фактичну собівартість перевезення.

У 2025 році середній дохід від одного платного пасажира у комунальному транспорті Києва був у кілька разів нижчим за фактичну собівартість перевезення. У КП «Київпастранс» пасажирський дохід покривав 31% витрат, а у КП «Київський метрополітен» лише 18,3%.

Про це свідчить дослідження YC.Market.

Структура доходів КП «Київпастранс»

До структури КП «Київпастранс» входять три трамвайні депо, чотири тролейбусні депо, шість автобусних парків, фунікулер і спеціалізовані підрозділи, які обслуговують інженерну та соціальну інфраструктуру підприємства.

Протягом усього досліджуваного періоду найбільшу частку доходів від перевезень забезпечували автобуси.

Структура КП «Київпастранс»

У 2022 році частка автобусів зросла на 27% - і становить зараз 47%, тоді як частка тролейбусів скоротилася на 23%, а трамваїв — на 6,5%.

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У 2023 році частка тролейбусів відновилася до 32%, тоді як частки автобуса і трамвая знизилися до 45% і 23% відповідно. Надалі структура майже не змінювалася: у 2025 році автобуси формували 44% доходів, тролейбуси — 32%, трамваї — 24%.

У 2025 році порівняно з 2020-м частка автобусів зросла на 19%, тролейбусів — на 3,2%, а трамваїв скоротилася на 20%.

Собівартість перевезень

Фінансова динаміка КП «Київпастранс» не була лінійною. Після різкого зростання собівартості у 2021−2022 роках показник знижувався протягом двох років, а у 2025 році знову пішов угору.

Фінансові результати КП «Київпастранс»

З 2020 до 2022 року собівартість перевезення одного пасажира зросла з 15,5 грн до 26,2 грн — на 69%. У 2023−2024 роках вона знизилася до 20,2 грн, тобто на 23% від пікового значення 2022 року. У 2025 році показник знову зріс на майже 15%, до 23,2 грн.

За шість останніх років собівартість збільшилася на 50%. Середній дохід від платного пасажира за той самий період зріс лише на 13% - з 6,4 грн до 7,2 грн. У 2025 році розбіжність стала особливо помітною: собівартість зросла на 15% за рік, тоді як середній дохід від пасажира — лише на 0,4%.

Через різну динаміку показників непокрита середнім пасажирським доходом частина собівартості збільшилася з 9,1 грн у 2020 році до 16 грн у 2025 році, або на 75,4%. У 2020 році середній дохід від платного пасажира покривав 41,2% собівартості перевезення. У 2025 році — 31%.

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Інакше кажучи, на кожну гривню середнього пасажирського доходу припадало 3,2 грн собівартості.

Асигнування з місцевого бюджету зросли з 3,2 млрд грн у 2020 році до 6,1 млрд грн у 2025 році — на 93%. Водночас, основна частина цього приросту припала на останній рік. У 2025 році обсяг асигнувань збільшився одразу на 2 192 млн грн, або на 56%. Це у 3 раза більше за чистий приріст бюджетної підтримки протягом попередніх чотирьох років: між 2020 і 2024 роками він становив 753 млн грн.

Фінансовий результат підприємства також змінювався нерівномірно. Після збитку 52,4 млн грн у 2020 році КП «Київпастранс» три роки поспіль демонстрував балансовий прибуток:

197,7 млн грн у 2021 р.;

242,6 млн грн у 2022 р.;

206 млн грн у 2023 р.

У 2024 році підприємство отримало збиток 683,6 млн грн. У 2025 році на тлі різкого збільшення асигнувань його розмір скоротився до 101,1 млн грн — на 85%, або на 582,5 млн грн.

Ситуація в КП «Київський метрополітен»

КП «Київський метрополітен» має іншу структуру витрат. Утримання тунелів, станцій, систем безпеки та рухомого складу формує значні постійні витрати. Після початку повномасштабної війни підприємство також виконує функцію системи укриттів.

Фінансові результати КП «Київський метрополітен»

Собівартість перевезення одного пасажира у метро зросла з 20,1 грн у 2020 році до 43,7 грн у 2025 році — на 118%. Середній дохід від платного пасажира збільшився з 6,7 грн до 8 грн, або на 19%.

Динаміка собівартості була нерівномірною. У 2021 році вона знизилася на 17,1%, у 2022 році зросла на 69%, у 2023 році знову скоротилася на 11%. Наступні два роки принесли нове різке підвищення: на 49% у 2024 році та ще на 17% у 2025 році. У 2025 році середній дохід від платного пасажира збільшився на 10%, але цього виявилося недостатньо, щоб зупинити розширення розриву.

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Непокрита середнім пасажирським доходом частина собівартості зросла з 13,4 грн до 35,7 грн, або на 167%. Частка собівартості, яку покривав середній дохід, скоротилася з 34% до 18%.

На відміну від КП «Київпастранс», бюджетні асигнування метрополітену збільшувалися щороку. За 2020−2025 роки вони зросли з 1,9 млрд грн до 5,6 млрд грн — у 3 раза, або на 203%. Порівняно з 2020 роком розмір збитку зріс на 232%.

«Київпастранс» і «Київський метрополітен»: співвідношення доходу та собівартості

Порівняння двох комунальних підприємств у 2025 році демонструє суттєву розбіжність:

середній дохід від платного пасажира у КП «Київський метрополітен» був лише на 11% вищим, ніж у КП «Київпастрансі»: 8 грн проти 7,2 грн;

собівартість перевезення у КП «Київський метрополітен» була вищою на 88%: 43,7 грн проти 23,2 грн;

непокрита частина собівартості була у 2,2 раза більшою: 35,7 грн проти 16 грн.

Отже, головна відмінність між підприємствами полягає у собівартості перевезень, а не в середньому доході від платного пасажира.

Як змінилася бюджетна підтримка комунального транспорту Києва

У 2020 році КП «Київпастранс» і КП «Київський метрополітен» разом отримали 5 млрд грн асигнувань із місцевого бюджету. У 2025 році — 11,7 млрд грн. За шість років сукупний обсяг підтримки зріс на 133%. Лише між 2024 і 2025 роками він збільшився на 42%, або на 3,4 млрд грн.

У 2025 році асигнування розподілилися майже порівну:

КП «Київпастранс» — 6,1 млрд грн, або 52%;

КП «Київський метрополітен» — 5,6 млрд грн, або 48%.

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Водночас структура сукупного балансового збитку була іншою. Загальний збиток двох підприємств становив 3,1 млрд грн, із яких:

3 млрд грн, або 97%, припадало на КП «Київський метрополітен»;

101,1 млн грн, або 3%, — на КП «Київпастранс».

Порівняно з 2024 роком сукупний збиток двох підприємств скоротився на 14% - із 3,6 млрд грн до 3,1 млрд грн. Усе покращення забезпечила динаміка КП «Київпастранс»: його збиток зменшився на 582,5 млн грн, тоді як збиток метро зріс на 97 млн грн.

Сукупно у 2020−2025 роках КП «Київпастранс» і КП «Київський метрополітен» отримали 44 млрд грн асигнувань із місцевого бюджету: 23,7 млрд грн та 20,3 млрд грн відповідно.

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