Партнерами схвалені інвестиції Україні обсягом понад 1 млрд євро — Зеленський — Finance.ua
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Партнерами схвалені інвестиції Україні обсягом понад 1 млрд євро — Зеленський

Казна та Політика
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Партнери схвалили інвестиції в Україні на суму 1,3 млрд євро від ЄБРР для розвитку інфраструктури та енергетики. Зеленський також повідомив про координацію роботи уряду щодо опалювального сезону та прифронтових регіонів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери схвалили інвестиції Україні обсягом 1,3 млрд євро, які підуть на енергетику. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
Також він зазначив, що була скоординирована работа уряду на грудень, особливо роботу з прифронтовими регіонами. Все, що стосується опалювального сезону, фінансів, енергетики, безпекових питань.
Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з МБРР щодо обміну знаннями та підтримки реформ. Сторони обговорили фінансування проєктів відбудови та підтримку Плану внутрішньої стійкості.
За матеріалами:
УНН
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