Скільки заробили банки України за рік (рейтинг) — Finance.ua

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Скільки заробили банки України за рік (рейтинг)

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Скільки заробили банки України за рік (рейтинг)
Скільки заробили банки України за рік (рейтинг)
Платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 125,554 млрд грн прибутку після оподаткування. Це на 2,3% більше ніж рік тому.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 50,263 млрд грн.
За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк (12,776 млрд грн), на третьому — банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 6,714 млрд грн.
Далі йдуть державний Укрексімбанк — 5,959 млрд грн та приватний ПУМБ — 5,702 млрд грн.
Скільки заробили банки України за рік (рейтинг)
За даними НБУ, 52 із 62 банків отримали прибуток на суму 125,928 млрд грн, а вісім банків показали збитки на 374 млн грн.

Прибуток банків

Нагадаємо, 2023 року податок прибуток банків збільшили з 18% до 50%. 2024 року цей податок становить 25%. Проте Верховна Рада ухвалила закон щодо підвищення ставки знову до 50%. Банки сплатять цей податок за підсумками 2024 року.
За уточненими даними, банки України за весь 2023 рік отримали 82,835 млрд грн чистого прибутку. Платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд грн прибутку після оподаткування. Це в 3,1 раза менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд грн).

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, у листопаді в Україні збанкрутував перший банк з початку року. Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ «Комерційний інвестиційний банк» («КомІнвестБанк») до категорії неплатоспроможних. Частка банку на ринку становила 0,04% усіх активів платоспроможних банків станом на 1 листопада 2024 року.
  • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру виведення «КомІнвестБанку» із ринку і запровадив у ньому тимчасову адміністрацію строком на один місяць з 6 грудня 2024 року до 5 січня 2025 року (включно).
За матеріалами:
РБК-Україна
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