У Комінвестбанку запровадили тимчасову адміністрацію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Комінвестбанку запровадили тимчасову адміністрацію

Фондовий ринок
59
У Комінвестбанку запровадили тимчасову адміністрацію
У Комінвестбанку запровадили тимчасову адміністрацію
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру виведення Акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 6 грудня 2024 року до 5 січня 2025 року (включно).
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
«Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням усіх повноважень тимчасового адміністратора „Комінвестбанк“, визначених Законом України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“, зокрема, абзацом другим частини першої статті 36, статтями 37, 38 Закону, строком на один місяць з 06 грудня 2024 року до 05 січня 2025 року (включно) призначено начальника відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Штогріну Ірину Вікторівну», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Про час та порядок виплат вкладникам буде повідомлено додатково на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на вебсайті АТ «Комінвестбанк» та у відділеннях банку.
Нагадаємо, 5 грудня правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Комерційний Інвестиційний Банк» до категорії неплатоспроможних.
Читайте також
Рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням АТ «КомІнвестБанк» своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.
Можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам АТ «КомІнвестБанк» станом на 21 листопада 2024 року становить 432 млн грн. Станом на 4 грудня 2024 року обсяг високоліквідних активів Банку, ураховуючи ОВДП та депозитні сертифікати, становить 890 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.