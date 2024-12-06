У Комінвестбанку запровадили тимчасову адміністрацію — Finance.ua

У Комінвестбанку запровадили тимчасову адміністрацію Сьогодні 13:10 — Фондовий ринок

У Комінвестбанку запровадили тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру виведення Акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 6 грудня 2024 року до 5 січня 2025 року (включно).

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням усіх повноважень тимчасового адміністратора „Комінвестбанк“, визначених Законом України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“, зокрема, абзацом другим частини першої статті 36, статтями 37, 38 Закону, строком на один місяць з 06 грудня 2024 року до 05 січня 2025 року (включно) призначено начальника відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Штогріну Ірину Вікторівну», — сказано в повідомленні.

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Про час та порядок виплат вкладникам буде повідомлено додатково на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб , на вебсайті АТ « Комінвестбанк » та у відділеннях банку.

Нагадаємо, 5 грудня правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Комерційний Інвестиційний Банк» до категорії неплатоспроможних.

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Рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням АТ «КомІнвестБанк» своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

Можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам АТ «КомІнвестБанк» станом на 21 листопада 2024 року становить 432 млн грн. Станом на 4 грудня 2024 року обсяг високоліквідних активів Банку, ураховуючи ОВДП та депозитні сертифікати, становить 890 млн грн.

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