В Україні збанкрутував перший банк з початку року — Finance.ua

В Україні збанкрутував перший банк з початку року Сьогодні 14:45 — Особисті фінанси

В Україні збанкрутував перший банк з початку року, www.facebook.com

Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Комерційний Інвестиційний Банк» (далі — АТ «КомІнвестБанк») до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Чи вплине це на ринок?

Частка фінансової установи на ринку становила 0,04% від усіх активів платоспроможних банків станом на 01 листопада 2024 року. Відповідно віднесення АТ «КомІнвестБанк» до категорії неплатоспроможних не вплине на стабільність банківського сектору України.

Причина

Рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням АТ «КомІнвестБанк» своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

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8 серпня 2024 року Правління Національного банку України, керуючись статтею 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ухвалило рішення віднести АТ «КомІнвестБанк» до категорії проблемних. Підставою для такого рішення стало встановлення факту здійснення АТ «КомІнвестБанк» ризикової діяльності, що становить загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів Банку, за такими виявленими ознаками:

неналежна організація системи внутрішнього контролю, включаючи систему управління ризиками,

та недостатність доходів Банку, що створює ризик майбутніх зменшення регулятивного капіталу Банку та порушення встановлених Національним банком пруденційних нормативів капіталу, а також виявлення систематичного подання та оприлюднення недостовірної інформації та звітності з метою приховування реального фінансового стану банку.

Національним банком було встановлено, що з дня віднесення АТ «КомІнвестБанк» до категорії проблемних Банк продовжує здійснювати ризикову діяльність та систематично подавати і оприлюднювати недостовірну інформацію та звітність з метою приховування свого реального фінансового стану, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання віднесення Банку до категорії неплатоспроможних.

Що робити вкладникам

Кожен вкладник АТ «КомІнвестБанк» отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам АТ «КомІнвестБанк» станом на 21 листопада 2024 року становить 432 млн грн. Станом на 4 грудня 2024 року обсяг високоліквідних активів Банку, ураховуючи ОВДП та депозитні сертифікати, становить 890 млн грн.

Нагадаємо, що з набранням чинності Законом України від 01 квітня 2022 року № 2180-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб» запроваджено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб у всіх банках.

АТ «КомІнвестБанк» віднесений до категорії неплатоспроможних відповідно до рішення Правління Національного банку від 5 грудня 2024 року № 425-рш/БТ.

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