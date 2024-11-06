Банки надаватимуть інформацію про фіноперації на запит Нацполіції — підписано закон Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Банки надаватимуть інформацію про фіноперації на запит Нацполіції — підписано закон

Банки надаватимуть інформацію про фінансові операції за запитом Нацполіції.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11 043 щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг. Він також підписав ще інші 4 закони.

Банки зобов’язані будуть повідомляти:

• ПІБ або назву отримувача,

• ідентифікатор пристрою,

• код операції,

• номер рахунку та картки.

Для чого це

Це спрямовано на посилення контролю за фінансовими злочинами.

Закон передбачає таке:

дати можливість фінансовим компаніям, ломбардам і кредитним спілкам надавати платіжні послуги на підставі їхньої основної ліцензії без необхідності отримання окремої ліцензії;

встановити вимоги до регулятивного капіталу небанківських провайдерів платіжних послуг. Конкретні параметри достатності капіталу та порядок його розрахунку визначатиме НБУ. На сьогодні для учасників платіжного ринку є лише одна умова: підтримувати власний капітал на рівні не меншому, ніж розмір статутного капіталу;

збільшення розміру штрафів для надавачів платіжних послуг (у тому числі банків), які будуть зіставні з їхніми доходами. Розмір такого штрафу досягатиме 5% від суми операцій, проведених із порушеннями. Зараз максимальний штраф становить 170 тис. грн;

закріпити повноваження Нацбанку на проведення перевірок постачальників платіжних послуг не лише офлайн за їх місцезнаходженням, а й в онлайн-режимі. При цьому об’єкт перевірки зобов’язаний надати дистанційний доступ до документів та іншої інформації, яка може бути потрібна НБУ.

Раінше повідомлялось , що Верховна Рада України незабаром планує ухвалити закон, який дозволяє банкам розкривати дані користувачів платіжних послуг на запит поліції. Низка експертів критикували такі наміри, адже вони суперечать вимогам Конституції.

Згідно з новими правилами, поліція зможе надати банкам запит і фінансові установи будуть зобов’язані протягом найкоротшого строку (не пізніше 24 годин після отримання запиту) надати таку інформацію про:

суму та валюту платіжної операції;

дату проведення платіжної операції;

тип платіжної операції;

геопросторові дані, IP-адресу, адресу засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний додаток) або платіжного пристрою, що використовувався для здійснення платіжної операції (при наявності), а в разі виконання платіжної операції через касу — адресу каси (при наявності);

ідентифікаційні дані отримувача: для фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові (при наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичної особи — повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

повне найменування надавача платіжних послуг;

унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача;

найменування та код еквайра (при наявності);

ідентифікатор платіжного пристрою (при наявності);

код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (при наявності);

унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника.

Крім того, наразі незрозуміло, як надавач платіжних послуг буде визначати, чи містить операція ознаки кримінального правопорушення.

Довідка Finance.ua:

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