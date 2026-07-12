Кількість вакансій в ІТ зростає: які спеціалісти найбільш затребувані Сьогодні 08:17

Аналіз ІТ-ринку в І півріччі, Фото: magnific

У першому півріччі 2026 року на ринку ІТ-праці кількість вакансій зросла на 7% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року. Найбільше зросла кількість вакансій у категоріях «Військова справа», Hardware, Embedded, Finance та Marketing. Водночас за пів року зменшилася кількість вакансій для розробників. Особливо важко Front-end та Mobile напрямам.

Про це свідчить дослідження Dou.

Найбільше зростають Hardware, Embedded, Finance та Marketing

У червні компанії опублікували 6929 вакансій.

У другому кварталі 2026 року було на 8% менше вакансій, ніж у першому, але на 14% більше за такий же період минулого року.

При цьому загалом перше півріччя 2026 року було успішніше за друге півріччя 2025-го — на 7% більше вакансій.

Загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua, Інфографіка: Dou

5 категорій, які найбільше зросли у першому півріччі 2026 року: «Військова справа», Hardware, Embedded, Finance та Marketing.

Із розробницьких напрямів відчутне зростання кількості вакансій є тільки в С++ — плюс 46% за пів року. При цьому більша частина інших категорій для розробників просіла за кількістю вакансій.

Особливо Front-end — на 515 вакансій менше, ніж у ІІ півріччі торік. Також суттєво зменшилася кількість вакансій для розробників PHP, Node. js, iOS та Android.

У другому кварталі помітне зростання також вакансій для AI/ML фахівців — плюс 12% проти першого кварталу.

Минулого місяця в топі за кількістю вакансій були:

маркетинг (740),

військова справа (407),

QA (358),

аналітика (354),

HR (331).

У червні рекордна кількість вакансій для AI/ML — 212 за місяць, Hardware — 281, Security — 118.

Кількість вакансій для Android у червні, навпаки, рекордно низька — 18, так само і для iOS — 17, Front-end (122).

Ніша DefTech продовжує зростати: у червні був рекорд — 1285 вакансій за місяць. Це 19% від усіх вакансій на DOU у червні.

Відгуки на вакансії в оборонній сфері теж зростають — 10 тисяч відгуків було в червні. У середньому на одну Deftech-вакансію припадає 8 відгуків кандидатів.

Кількість miltech-вакансій та відгуків на них, Інфографіка: Dou

Де зараз найвища конкуренція

Середня кількість відгуків на вакансію у червні становила 27,6. Загалом з лютого цього року конкуренція тримається на рівні 25−27 відгуків на вакансію.

Середня кількість відгуків на одну вакансію, Інфографіка: Dou

У другому кварталі та в першому півріччі загалом значно зросла конкуренція серед розробників. Для напрямів Flutter, Node. js вона зросла втричі, для PHP — у 2,5 рази, для iOS, Unity, Python, Ruby, Front-end — удвічі, для .NET, React Native, Android, Go — майже в півтора рази.

Конкуренція в Java — висока (53 відгуки на вакансію), але без значних змін за пів року.

Найменший рівень конкуренції для розробників зараз в C++ (у середньому 10 відгуків на вакансію) та Embedded (4,2 відгуки).

При цьому помітні ще кілька напрямів, які стали для кандидатів за ці пів року більш бажаними — конкуренція в них зросла майже в півтора рази: AI/ML (нині 20 відгуків на вакансію), Data Science (14 відгуків), DevOps (25 відгуків).

5 найконкуретніших напрямів серед айтівців такі: Front-end (з рекордними 198 відгуками на одну вакансію), Flutter (118 відгуків), Node. js (95), QA (77, тепер на четвертому місці), PHP (67 відгуків).

Які компанії найактивніше шукають працівників

Найбільше вакансій у першому півріччі розмістила Skelar — 916. Понад 500 було також від Genesis та 427 окремої бригади безпілотних систем Рарог.

У другому кварталі серед найактивніших компаній з’явилися Vyriy та Міноборони України — понад 100 вакансій розмістила кожна з них.

Із сервісних ІТ-компаній найбільше вакансій публікували N-iX і Ciklum.

20 найактивніших компаній за кількістю розміщених вакансій, Інфографіка: Dou

До цього Finance.ua зазначав , що половина українських айтівців задоволені пільгами, які надає їхній роботодавець. Однак у разі вибору між вищою зарплатою і розширеним соцпакетом більшість віддає перевагу саме доходу.

Також ми писали , що 57% айтівців в Україні незадоволені зарплатою — вважають, що їм трохи або суттєво недоплачують.

Найбільше незадоволених — серед фахівців з офіс-менеджменту: 75% вважають, що їм недоплачують.

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