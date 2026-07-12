Кількість вакансій в ІТ зростає: які спеціалісти найбільш затребувані
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У першому півріччі 2026 року на ринку ІТ-праці кількість вакансій зросла на 7% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року. Найбільше зросла кількість вакансій у категоріях «Військова справа», Hardware, Embedded, Finance та Marketing. Водночас за пів року зменшилася кількість вакансій для розробників. Особливо важко Front-end та Mobile напрямам.
Найбільше зростають Hardware, Embedded, Finance та Marketing
У червні компанії опублікували 6929 вакансій.
У другому кварталі 2026 року було на 8% менше вакансій, ніж у першому, але на 14% більше за такий же період минулого року.
При цьому загалом перше півріччя 2026 року було успішніше за друге півріччя 2025-го — на 7% більше вакансій.
5 категорій, які найбільше зросли у першому півріччі 2026 року: «Військова справа», Hardware, Embedded, Finance та Marketing.
Із розробницьких напрямів відчутне зростання кількості вакансій є тільки в С++ — плюс 46% за пів року. При цьому більша частина інших категорій для розробників просіла за кількістю вакансій.
Особливо Front-end — на 515 вакансій менше, ніж у ІІ півріччі торік. Також суттєво зменшилася кількість вакансій для розробників PHP, Node. js, iOS та Android.
У другому кварталі помітне зростання також вакансій для AI/ML фахівців — плюс 12% проти першого кварталу.
Минулого місяця в топі за кількістю вакансій були:
маркетинг (740),
військова справа (407),
QA (358),
аналітика (354),
HR (331).
У червні рекордна кількість вакансій для AI/ML — 212 за місяць, Hardware — 281, Security — 118.
Кількість вакансій для Android у червні, навпаки, рекордно низька — 18, так само і для iOS — 17, Front-end (122).
Ніша DefTech продовжує зростати: у червні був рекорд — 1285 вакансій за місяць. Це 19% від усіх вакансій на DOU у червні.
Відгуки на вакансії в оборонній сфері теж зростають — 10 тисяч відгуків було в червні. У середньому на одну Deftech-вакансію припадає 8 відгуків кандидатів.
Де зараз найвища конкуренція
Середня кількість відгуків на вакансію у червні становила 27,6. Загалом з лютого цього року конкуренція тримається на рівні 25−27 відгуків на вакансію.
У другому кварталі та в першому півріччі загалом значно зросла конкуренція серед розробників. Для напрямів Flutter, Node. js вона зросла втричі, для PHP — у 2,5 рази, для iOS, Unity, Python, Ruby, Front-end — удвічі, для .NET, React Native, Android, Go — майже в півтора рази.
Конкуренція в Java — висока (53 відгуки на вакансію), але без значних змін за пів року.
Найменший рівень конкуренції для розробників зараз в C++ (у середньому 10 відгуків на вакансію) та Embedded (4,2 відгуки).
При цьому помітні ще кілька напрямів, які стали для кандидатів за ці пів року більш бажаними — конкуренція в них зросла майже в півтора рази: AI/ML (нині 20 відгуків на вакансію), Data Science (14 відгуків), DevOps (25 відгуків).
5 найконкуретніших напрямів серед айтівців такі: Front-end (з рекордними 198 відгуками на одну вакансію), Flutter (118 відгуків), Node. js (95), QA (77, тепер на четвертому місці), PHP (67 відгуків).
Які компанії найактивніше шукають працівників
Найбільше вакансій у першому півріччі розмістила Skelar — 916. Понад 500 було також від Genesis та 427 окремої бригади безпілотних систем Рарог.
У другому кварталі серед найактивніших компаній з’явилися Vyriy та Міноборони України — понад 100 вакансій розмістила кожна з них.
Із сервісних ІТ-компаній найбільше вакансій публікували N-iX і Ciklum.
До цього Finance.ua зазначав, що половина українських айтівців задоволені пільгами, які надає їхній роботодавець. Однак у разі вибору між вищою зарплатою і розширеним соцпакетом більшість віддає перевагу саме доходу.
Також ми писали, що 57% айтівців в Україні незадоволені зарплатою — вважають, що їм трохи або суттєво недоплачують.
Найбільше незадоволених — серед фахівців з офіс-менеджменту: 75% вважають, що їм недоплачують.