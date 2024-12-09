Показник падає другий рік поспіль: ІТ-експорт приносив Україні щомісяця $530 млн у 2024 році — Finance.ua
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Показник падає другий рік поспіль: ІТ-експорт приносив Україні щомісяця $530 млн у 2024 році

Казна та Політика
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Показник падає другий рік поспіль: ІТ-експорт приносив Україні щомісяця $530 млн у 2024 році
Показник падає другий рік поспіль: ІТ-експорт приносив Україні щомісяця $530 млн у 2024 році
За 10 місяців 2024 року Україна заробила на експорті товарів та послуг $46,35 млрд. Близько 63% усіх вивезених товарів — це продовольчі товари та сировина для їх виготовлення, а серед наданих за кордон послуг переважає частка ІТ. Після сплеску у 2022 році, частка ІТ продовжує спадати.
Про це повідомляє Опендатабот.
«46,35 млрд доларів склав експорт товарів та послуг у 2024 році. Це на 10% більше, ніж за такий самий період минулого року. Переважна більшість заробленого — 70% або 32,25 млрд доларів припадає на товари. Менше третини або ж 14,09 млрд доларів — експорт послуг», — сказано в повідомленні.
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Попри поступове зростання загальні обсяги експорту все ще не дотягують до рівня 2021 року. У порівнянні з 2021 роком, експорт на 29% менший — тоді він склав 65,15 млрд дол.
44% від усього експорту України цьогоріч — це продовольчі товари та сировина для їх виготовлення. Це на 14% більше, ніж минулого року. Переважно йдеться про сільськогосподарський сектор.
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Також на 14% за рік зріс експорт металів: до 3,78 млрд грн. Наразі на цю сферу припадає 8% від усього українського експорту.
Загалом обсяг експортованих товарів зріс на 12,7% порівняно з минулим роком. Втім це все ще у 1,6 рази менше, ніж у 2021 році.
Експорт послуг цьогоріч склав 14,09 млрд дол. Це на 4% більше, ніж минулоріч, але на такий же відсоток менше до 2021.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
37,7% склала частка ІТ сектору серед усіх послуг. Сума заробленого українськими айтівцями зменшилась за рік на 4,4% та складає 5,31 млрд грн.
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Цьогоріч на місяць ІТ-експорт приносив 530 млн дол. До порівняння, торік цей показник був на рівні 555 млн дол. Найбільш прибутковим для ІТ-експорту був 2022 рік — 600 млн доларів.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
За матеріалами:
Finance.ua
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