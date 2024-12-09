Міненерго змінило правила до застосування графіків відключення світла — Finance.ua

Міненерго змінило правила до застосування графіків відключення світла Вчора 10:33 — Енергетика

Міненерго змінило правила до застосування графіків відключення світла

Міністерство енергетики України внесло зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Згідно з інструкцією, змінюється підхід щодо складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

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Зокрема, ГПВ складаються двічі на рік за результатами проведення літнього та зимового режимного дня вимірів кожного ОСР (оператора системи розподілу). Графіки складаються в обсязі не менше 75% від максимального споживання електричної потужності з 8:00 до 22:00 в режимний день. Вони розподіляються на 6 рівних черг (кожна черга додатково складається із 2 рівних підчерг), кожна з яких має підтримуватися в обсязі не менше 12,5% від загального споживання замірів останнього режимного дня.

Складені графіки розподіляються на 6 рівних за навантаженням блоків і складаються на кожен день тижня так, щоб запобігати коливанням навантаження при одночасному переході з однієї черги (або підчерги) на іншу.

«Якщо детальніше, то графіки для цих 6 блоків навантаження складаються на кожен день тижня по застосуванню черг (або підчерг) на кожні 30 хвилин доби та зміщені на 30 хвилин один від одного для забезпечення одночасного відключення черги (підчерги) в одному блоці, та включення черги (підчерги) у іншому блоці», — пояснили в міністерстві.

На період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування діють такі правила:

максимальна одноразова тривалість відключення електроенергії під час застосування ГПВ не може перевищувати 6 годин. Можливе відхилення не може становити більше ніж 1 годину незалежно від температури зовнішнього повітря;

подальший період електрозабезпечення споживачів після відключення має бути не менше 2 годин, без урахування часу на перемикання. При цьому час на перемикання не повинен перевищувати 30 хвилин.

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До ГПВ не включаються критично важливі об’єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження.

Що дають прийняті зміни:

оновлений механізм регулювання графіків погодинного відключення споживачів буде більш гнучкий і контрольований;

зміна розподілу на рівномірні черги і підчерги дозволить відключати при застосуванні ГПВ меншу кількість споживачів;

завдяки уніфікації в усіх регіонах буде застосовуватись єдиний механізм розподілу, відключення будуть більш рівномірними і справедливими — за чіткою черговістю.

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