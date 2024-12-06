В «Укренерго» пояснили, чому не будують підземні підстанції в Україні — Finance.ua

В «Укренерго» пояснили, чому не будують підземні підстанції в Україні
Підземні рішення для підстанцій НЕК «Укренерго» наразі видаються досить нереалістичними, виходячи з високої вартості таких об’єктів і низки інших технічних проблем.
Про це повідомив голова Офісу ідентифікації та протидії загрозам об’єктам критичної інфраструктури компанії Сергій Назаренко під час Energy Security Dialogue-2024 від DiXi Group у Києві.
«Думаю, нам рано ще закопувати нашу енергосистему під землю. Вона ще попрацює. Так, це робиться в деяких країнах, наприклад, у Японії, але через дефіцит місця (…). У нас, виходячи з вартості, часу, технічних проблем, тому що буде необхідне зовсім інше обладнання, ці рішення є досить проблематичними, принаймні в короткостроковій перспективі», — сказав Назаренко.
Він пояснив, що це дуже дороговартісні рішення, зокрема через застосування елегазу.
«Якщо порівнювати будівництво наземної та підземної підстанції, то, напевно, це буде в рази дорожче, навіть без систем захисту. Досить дорогі й елегазові технології, які застосовують у такому разі», — зазначив Назаренко.
Він додав, що в разі пошкодження підземної підстанції високоточною зброєю, її відновлення є неможливим.
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