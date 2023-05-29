В Україні створять підземні сховища для енергоресурсів — Finance.ua

В Україні створять підземні сховища для енергоресурсів Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

В Україні створять підземні сховища для енергоресурсів

Кабінет міністрів вирішив створити надійні сховища для зберігання стратегічних енергетичних ресурсів.

«Одне із стратегічних завдань уряду — максимальне накопичення та ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і у довгостроковій перспективі, зокрема, енергетичних ресурсів. Затверджуємо перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз», — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Крім цього, уряд ухвалив рішення про перетворення одинадцять організацій Державного резерву України на державні підприємства, що стане першим кроком до їх модернізації.

«Осучаснені складські потужності допоможуть Україні створити стратегічні запаси на майбутні десятиліття», — додав Шмигаль.

Нагадаємо, Україна пропонує знизити «стелю» цін на нафту рф до $45 за барель.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи на розподіл електричної енергії для більшості обленерго, це рішення стане основою для перегляду тарифів для населення. В залежності від класу напруги тарифи для обленерго з червня будуть збільшенні від 7% до 34%. З липня розцінки будуть ще більші в середньому на 23%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.