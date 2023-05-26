Україна пропонує знизити "стелю" цін на нафту рф до $45 за барель — Finance.ua

Україна пропонує знизити "стелю" цін на нафту рф до $45 за барель Сьогодні 16:26 — Енергетика

Україна пропонує знизити "стелю" цін на нафту рф до $45 за барель

Україна пропонує ще більше знизити «стелю» цін на російську нафту.

Про це повідомляє Мінекономіки.

«Потужні санкції Заходу проти російського „Росатому“ — це лише питання часу. Сьогодні наших партнерів стримує залежність низки країні від російського монополіста. Однак Україна на своєму прикладі довела, що позбутися такої залежності - цілком реальна справа», — розповів в ефірі Національного телемарафону заступник міністра економіки Олексій Соболев.

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Як розповів Соболев, одним з пріоритетних питань санкційної політики, по яким Україна працює з партнерами, є запровадження санкцій проти російської атомної галузі. І в цьому питанні досягнутий значний прогрес.

«Нещодавно низка країн з G7 — Великобританія, США, Канада, Японія та Франція — заявили про намір витіснити росію з міжнародного ринку ядерної енергії. Це дуже важливо, оскільки ці країни зможуть запропонувати країнам, які зараз залежать від російській ядерної енергетики, альтернативу. Звісно, просто так не можна взяти і замінити „Росатом“ на іншого постачальника палива. Це складний технологічний процес. Але Україна доводить, це можливо: ми запровадили санкції проти „Росатому“ та переходимо на паливо західних постачальників», — зазначив він.

За його словами, також Україна наполягає на запровадженні Євросоюзом санкцій проти російських алмазів. Це джерело експортних доходів приносило державі-агресору до початку вторгнення 4−4,5 млрд дол. США доходів щорічно.

Також в фокусі уваги України постійно перебуває питання зменшення price cap на сиру нафту та нафтопродукти. Як акцентував Олексій Соболев, запровадження санкційною коаліцією цього інструменту боляче вдарило по нафтогазовим доходам росії. Якщо минулого року експорт нафти і газу росією склав 349 млрд дол., то цього року, за прогнозами експертів, росія отримає від цього експорту близько 173 млрд дол.

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«Але й це для України замало, і ми домагаємося, щоб „стелю“ цін понизили з 60 доларів за барель до 45 або навіть до 30 доларів, щоб зрізати ці доходи на ведення війни росії ще більше», — зазначив Олексій Соболев.

Нарешті, за словами заступника міністра економіки, ключовим питанням залишається протидія обходу санкцій. Як зазначив Олексій Соболев, є країни, які хочуть заробляти на торгівлі з державою-терористом. І є також ті, що хочуть заробляти, в тому числі, на торгівлі підсанкційними товарами. Відтак Україна активно співпрацює з партнерами для того, щоб спільно протидіяти цьому.

«Позиція світу і України чітка: заробляти не вдасться. Є план, як цьому запобігти. Так що хочуть, чи не хочуть такі країни долучатися до санкційної коаліції, а росія буде ізольована», — сказав Олексій Соболев.

За його словами, Україна та партнери діють, як дипломатичними методами, так і шляхом запровадження вторинних санкцій. Зокрема, наприклад, Міністерство фінансів США за останній рік застосувало санкції до понад 100 фізичних та юридичних осіб, які займаються діяльністю з метою обійти міжнародні санкції та експортний контроль, запроваджений проти росії.

Як підкреслив Олексій Соболев, всі пріоритетні напрямки санкційної політики відображені в новому плані групи Єрмака-Макфола Action Plan 2.0 та будуть реалізовані.

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