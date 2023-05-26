Японія розширює санкції проти росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Японія розширює санкції проти росії

Світ
6
Японія розширює санкції проти росії
Японія розширює санкції проти росії
Японія посилює санкції щодо росії у зв’язку з розв’язаною проти України війною.
Про це повідомило японське МЗС у п’ятницю.
Як випливає з повідомлення, до оновлених санкційних списків увійшли 17 фізичних осіб і 78 організацій із росії, чиї активи в Японії заморожуються. Впроваджуються також експортні обмеження щодо 80 організацій.
Читайте також
Санкції, зокрема, запроваджуються проти низки російських військових, зокрема проти командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Михайла Зуська, начальника ракетних військ і артилерії Сухопутних військ рф Михайла Матвєєвського.
Місце для вашої реклами
До того ж списку осіб увійшов голова правління і член ради директорів АТ «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новіков.
Серед організацій, активи яких буде заморожено, значаться «НПП «Связь», завод «Метеор», різні підприємства авіапрому та оборонної промисловості.
Читайте також
Експортні обмеження запроваджуються, зокрема, щодо Фонду перспективних досліджень, Федеральної служби з військово-технічної співпраці, Акціонерного товариства «Концерн Автоматика», компанії «КАМАЗ», фонду «Сколково», Державного льотно-випробувального центру імені В. П. Чкалова та інших.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.