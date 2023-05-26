Японія розширює санкції проти росії — Finance.ua

Японія розширює санкції проти росії
Японія посилює санкції щодо росії у зв’язку з розв’язаною проти України війною.
Про це повідомило японське МЗС у п’ятницю.
Як випливає з повідомлення, до оновлених санкційних списків увійшли 17 фізичних осіб і 78 організацій із росії, чиї активи в Японії заморожуються. Впроваджуються також експортні обмеження щодо 80 організацій.
Читайте також
Санкції, зокрема, запроваджуються проти низки російських військових, зокрема проти командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Михайла Зуська, начальника ракетних військ і артилерії Сухопутних військ рф Михайла Матвєєвського.
До того ж списку осіб увійшов голова правління і член ради директорів АТ «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новіков.
Серед організацій, активи яких буде заморожено, значаться «НПП «Связь», завод «Метеор», різні підприємства авіапрому та оборонної промисловості.
Експортні обмеження запроваджуються, зокрема, щодо Фонду перспективних досліджень, Федеральної служби з військово-технічної співпраці, Акціонерного товариства «Концерн Автоматика», компанії «КАМАЗ», фонду «Сколково», Державного льотно-випробувального центру імені
В. П. Чкалова та інших.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною