НКРЕКП схвалила підвищення тарифів для обленерго, на черзі — тарифи для населення — Finance.ua

НКРЕКП схвалила підвищення тарифів для обленерго, на черзі — тарифи для населення Сьогодні 16:27 — Енергетика

НКРЕКП схвалила підвищення тарифів для обленерго, на черзі — тарифи для населення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи на розподіл електричної енергії для більшості обленерго, це рішення стане основою для перегляду тарифів для населення.

Відповідну постанову було ухвалено на засіданні регулятора сьогодні.

В залежності від класу напруги тарифи для обленерго з червня будуть збільшенні від 7% до 34%. З липня розцінки будуть ще більші в середньому на 23%.

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Таким чином, двооетапне підвищення тарифів на розподіл з 1 червня та з 1 липня отримали «Вінницяобленерго», «Волиньобленерго», «ДТЕК Дніпровські електромережі», «Закарпаттяобленерго», «ДТЕК Київські електромережі», «ДТЕК Київські регіональні електромережі», «Львівобленерго», «Миколаївобленерго», «ДТЕК Одеські електромережі», «Полтаваобленерго», «Прикарпаттяобленерго», «Сумиобленерго», «Тернопільобленерго», «Харківобленерго», «Хмельницькобленерго», «Черкасиобленерго», «Чернігівобленерго», ПрАТ ПЕЕМ «ЦЕК» (та ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «Укрзалізниця», «Нафтогаз Тепло».

Водночас для операторів систем розподілу, які розташовані на прифронтовій території, продовжено чинний тариф до кінця червня та встановлено нові тарифи з липня цього року. Це стосується таких компаній як «ДТЕК Донецькі електромережі», «Запоріжжяобленерго», «ДТЕК Високовольтні мережі», «Луганське енергетичне обʼєднання», ДП «Регіональні електричні мережі».

Під час розгляду зазначеного питання члени комісії спочатку хотіли перенести прийняття, проте зважаючи на те, що це рішення стане обґрунтування для зміни тарифів для населення (механізм спецобов’язків ПСО), які завершують дію 31 травня, рішення було прийнято 23 травня.

«Наше рішення має закладатися в параметри ПСО і пропонуватись нами, як регулятором. Тому логічно, що ми маємо прийняти це рішення, а далі ПСО вже відбудовуватиметься в залежності від нашого рішення. Тому пропоную прийняти це рішення сьогодні», — сказав член регулятора Валерій Тарасюк.

УНІАН За матеріалами:

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