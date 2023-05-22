Енергорегулятор заявив про необхідність підвищення тарифів — Finance.ua

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Енергорегулятор заявив про необхідність підвищення тарифів

Енергетика
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Енергорегулятор заявив про необхідність підвищення тарифів
Енергорегулятор заявив про необхідність підвищення тарифів
У НКРЕКП обґрунтували необхідність підвищення тарифів на електрику для населення заради ремонту енергосистеми. В енергорегуляторі заявили, що причина підвищення тарифу на електроенергію для населення — необхідність відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів.
Про це повідомив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський в ефірі телемарафону Єдині новини.
За словами глави регулятора, для підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону необхідно виділити близько 45−46 млрд грн.
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За словами Ущаповського, ця сума потрібна на здійснення аварійно-відновлювальних робіт після пошкоджень, завданих енергетичній інфраструктурі внаслідок російських обстрілів.
Це включає відновлення і підготовку системи до осінньо-зимового періоду, коли пік споживання електроенергії зазвичай досягає максимального рівня.
За словами голови НКРЕКП, тариф на електроенергію для населення має зрости до рівня 2,88 грн за кіловат-годину.

Довідка Finance.ua:

  • голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус раніше заявляв, що за рахунок субсидій та енергоефективних заходів населення з низьким рівнем доходів не відчує значного впливу від підвищення тарифів на електроенергію;
  • наразі є пропозиції підвищення тарифів до 2,4 грн та 2,8 грн за 1 кВт-год (замість нинішніх 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год на місяць та 1,68 грн/кВт-год — при перевищенні цього ліміту). Інша пропозиція — до 2 та 2,4 грн за кВт-год відповідно.
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За матеріалами:
НВ
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