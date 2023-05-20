Українцям пояснили, з чого складається "справжня" ціна на світло — Finance.ua

Українцям пояснили, з чого складається "справжня" ціна на світло Сьогодні 20:10 — Енергетика

Українцям пояснили, з чого складається "справжня" ціна на світло

Фіксований тариф на електроенергію для населення — 1,44 грн/кВт*год у разі споживання до 250 кВт*год — майже вчетверо нижчий від економічно обґрунтованого. Ринкова ціна струму в Україні вже зараз становить понад 6 грн.

з чого складається «справжня» ціна на світло: Як пише Обозреватель, голова профільної нацкомісії (НКРЕКУ) Костянтин Ущаповський пояснив,

3,24 грн/кВт*год — середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку на «добу вперед» (станом на березень-2023);

0,43 грн/кВт*год — тариф на послуги з передачі з 1 квітня;

1,32 грн/кВт*год — середньозважений тариф на послуги з розподілу електроенергії для другого класу напруги;

0,115 грн/кВт*год — середньозважений тариф на послуги постачальника універсальних послуг;

20% ПДВ.

Так, без ПДВ у сумі виходить 5,1 грн/кВт*год. А з оподаткуванням ціна піднімається до 6,12 грн/кВт*год.

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Тому, за словами Ущаповського, тарифи на електроенергію потрібно переглядати не лише для того, щоб отримати додаткове фінансування для ремонту енергетичної інфраструктури, яка постраждала від російського обстрілу. Важливим залишається і банальне покриття витрат на виробництво та транспортування.

На скільки підвищать тариф на електроенергію

Зростання тарифу може відбутися вже у червні. Однак радикальне підвищення до ринкового рівня не планується. Остаточну суму поки що не визначено, розглядається кілька варіантів.

Як зазначали кілька експертів із ЖКГ, зокрема Олег Попенко, вартість струму, ймовірно, зросте приблизно на 30−40%. За словами Попенка, вартість електроенергії становитиме близько 2,3−2,5 грн/кВт*год.

Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк («Слуга народу») озвучив інший сценарій. За його словами, ціна одного кіловата може піднятися до 2,88 грн. У такому разі платіжки за світло у середньої сім'ї зростуть на 200−300 грн.

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