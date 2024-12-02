Експерт розповів, коли в Україні покращиться ситуація з відключенням електроенергії — Finance.ua

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Експерт розповів, коли в Україні покращиться ситуація з відключенням електроенергії

Енергетика
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Експерт розповів, коли в Україні покращиться ситуація з відключенням електроенергії
Експерт розповів, коли в Україні покращиться ситуація з відключенням електроенергії
На цьому тижні ситуація з відключенням електроенергії в Україні покращиться і тривалість вимкнень буде скорочено до 4−8 годин на добу.
Про це повідомив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.
«Впродовж найближчих днів через суттєві пошкодження варто очікувати відсутності електричної енергії в більшості побутових споживачів від 10 до 12 годин на добу. Далі ситуація скоріш за все покращиться і тривалість вимкнення буде скорочено до 4−8 годин на добу. Тобто перший тиждень буде 10−12 годин, а на наступний тиждень очікується 4−8 годин вимкнень на добу», — сказав Рябцев.
Експерт відмічає, що скасування графіків погодинних вимкнень можливо через два тижні. Проте це не означає, що за цей період енергосистема повністю відновиться.
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За його словами, неможливо полагодити за два тижні обладнання, яке було повністю виведено з ладу. Також немає можливості так швидко замінити пошкоджене обладнання та поставити нове. Але відновити постачання електричної енергії для абсолютної більшості споживачів через два тижні цілком можливо.
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«Далі все буде залежати від чотирьох чинників: чи будуть тривати атаки не енергетичну структуру, якою буде температура навколишнього повітря та взагалі погодні умови, а також наскільки добре буде себе вести пошкоджене та зношене обладнання», — пояснив Рябцев.
За матеріалами:
УНІАН
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