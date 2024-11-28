В Україні запроваджено екстрені відключення світла: ворог масовано атакує енергосистему України — Finance.ua

В Україні запроваджено екстрені відключення світла: ворог масовано атакує енергосистему України Сьогодні 10:00 — Енергетика

В Україні запроваджено екстрені відключення світла: ворог масовано атакує енергосистему України

Ворог масовано атакує енергетичні об’єкти України.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Фейсбуці

«Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергообʼєкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК „Укренерго“ терміново ввів екстрені відключення електроенергії», — йдеться у дописі.

У зв’язку з повітряною тривогою в Україні запроваджено екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

У ДТЕК також підтвердили застосування екстрених відключень світла

«Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою „Укренерго“ застосовуються екстрені відключення світла», — наголосили у ДТЕК.

росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури

В четвер, 28 листопада, росія вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє голова Львівської ОДА Максим Козицький.

«Ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури. Деталі згодом», — зазначив Козицький.

Через ракетний удар рф Житомир та Львів залишився без електропостачання. КП «Житомирводоканал» підключає об’єкти водовідведення до генераторів та планує забезпечити альтернативне живлення до 18:00.

У Луцьку кілька «прильотів», є відключення світла.

Також в Україні фіксуються затримки поїздів через масований удар рф.

Але понад 150 поїздів «Укрзалізниці» прямують за розкладом, ситуація із рухом стабільна та контрольована.

«Через знеструмлення окремих ділянок маємо затримки трохи більше однієї години для шести поїздів, але там працюють резервні тепловози, набираємо хід. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати», — зазначили УЗ.

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