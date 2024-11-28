Київщина увійшла до трійки лідерів із встановлення сонячних електростанцій — Finance.ua

Київщина увійшла до трійки лідерів із встановлення сонячних електростанцій Сьогодні 10:13 — Енергетика

Київщина увійшла до трійки лідерів із встановлення сонячних електростанцій

Київщина входить до трійки лідерів серед регіонів по всій Україні із встановлення гібридних сонячних електростанцій. Наразі в області їх облаштовано 5099 одиниць. Загальна приєднана потужність такого обладнання — понад 125 мВт.

Про це на сторінці Facebook розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Ворог методично атакує наші енергетичні об’єкти. Тому постійно працюємо над децентралізацією енергогенерації, щоб максимально підтримати мешканців області та бізнес. Попри виклики, робимо максимум для забезпечення стабільного електропостачання. Кількість об’єктів із сонячними панелями будемо збільшувати. Це — інвестиція в стійкість регіону», — зазначив Руслан Кравченко.

Зараз загальна приєднана потужність установок по всій країні сягає 1,5 гВт.

Енергетика — один із пунктів Плану внутрішньої стійкості України, презентованого Президентом України Володимиром Зеленським.

У липні глава держави підписав закони, які скасовують ввізне мито і ПДВ на все енергетичне обладнання. За ініціативи Президента також діє механізм фінансової підтримки українців, які встановлюють удома генерувальні установки з альтернативних джерел енергії.

Одне домогосподарство може отримати компенсацію 244 тис. грн за обладнання потужністю до 10 кВт. Сума максимального кредиту — 480 тис. грн на 5 років.

«В межах Київщини також підтримуємо максимальну реалізацію цих ініціатив. Вдячний Президенту України за підтримку області та допомогу, щоб кожна громада могла забезпечувати свої енергетичні потреби навіть у найскладніших умовах. Разом створюємо енергетично незалежний і безпечний регіон!» — наголосив начальник Київської ОВА.

УНН За матеріалами:

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