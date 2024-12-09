FlixBus відкриває три нові маршрути з України до Німеччини — Finance.ua

FlixBus відкриває три нові маршрути з України до Німеччини Вчора 16:24 — Особисті фінанси

FlixBus відкриває три нові маршрути з України до Німеччини

Найбільший оператор автобусних перевезень в Європі FlixBus оголосив про запуск трьох міжнародних маршрутів з України до Німеччини напередодні зимових свят: Івано-Франківськ — Берлін, Чернігів — Кельн та Одеса — Бремен.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Там зазначили, що квитки на рейси уже доступні на сайті flixbus.ua та у партнерських агентствах.

За інформацією пресслужби, нові рейси слідуватимуть за наступними маршрутами:

№ 3212: Одеса — Умань — Вінниця — Хмельницький — Тернопіль — Львів — Берлін — Гамбург — Бремен.

Перший рейс за цим маршрутом заплановано на 10 грудня з Одеси. Він забезпечить зручний транспортний зв’язок не лише для українців, які перебувають у Німеччині, але й для тих, хто мешкає чи мандрує країнами Північної Європи.

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Відправлення відбуватимуться у вівторок, середу та суботу. В зворотному напрямку автобус курсуватиме у понеділок, четвер та суботу.

№ 3217: Чернігів — Київ — Житомир — Рівне — Львів — Берлін — Магдебург — Ганновер — Дортмунд — Ессен — Дуйсбург — Дюссельдорф — Аеропорт Кельн-Бонн.

Цей маршрут є зручним варіантом подорожі до Кельна, зокрема до аеропорту Кельн-Бонн. Перше відправлення відбудеться 16 грудня.

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Автобус відправлятиметься у понеділок, середу та п’ятницю. Виїжджатиме з Чернігова о 9:50 та прибуватиме до Кельна 21:15 наступного дня. В зворотному напрямку автобус відправлятиметься у середу, п’ятницю та неділю. Виїзд з Кельну запланований на 7:35. До Чернігова автобус прибуватиме о 20:00 наступного дня.

№ 3245: Івано-Франківськ — Львів — Жешув — Кельце — Лодзь — Познань — Берлін.

Відправлення № 3245 відбуватиметься двічі на тиждень: у четвер та неділю, в зворотному напрямку — у понеділок та п’ятницю.

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