FlixBus запустив ще один рейс до Німеччини — Finance.ua

FlixBus запустив ще один рейс до Німеччини
Транспортна компанія FlixBus з 19 березня відкрила нову автобусну лінію з Києва до аеропорту Штутгарта (Німеччина).
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Зазначається, що це вже 5 лінія до Німеччини.
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Нова автобусна лінія N 3205 має такий повний маршрут: Київ — Житомир — Рівне — Львів — Дрезден — Хемніц — Єна — Веймар — Ерфурт — Гісен — Франкфурт-на-Майні - Дармштадт — Мангейм — Гейдельберг — Хайльбронн — аеропорт Штутгарта.
Перший рейс заплановано на 19 березня з Києва, відправлення щоденні.
З Києва автобуси відправлятимуться о 09:35 та прибуватимуть до Дрездена о 08:05 наступного дня, до Франкфурта о 16:00 та до аеропорту Штутгарта о 20:00.
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В зворотньому напрямку автобуси відправлятимуться з аеропорту Штутгарта о 08:30, з Франкфурта о 12:45, Дрездена о 20:30, та прибуватимуть до Києва о 21:00 наступного дня.
Загалом FlixBus має 26 прямих автобусних рейсів між Україною та країнами ЄС: Польщею, Угорщиною, Чехією, Словаччиною, Німеччиною та Австрією.
Раніше повідомлялось, що FlixBus у 2024 році збільшить кількість пасажирських маршрутів на 10−15, додавши поїздки до нових країн на захід і південь від України, а також працює над оновленням флоту автобусів компанії.
Влітку минулого року FlixBus оголосив про запуск нової автобусної лінії з Чернігова та Києва до Варшави.
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