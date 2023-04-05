FlixBus запровадив обов’язкове бронювання місця — Finance.ua

FlixBus запровадив обов’язкове бронювання місця Сьогодні 15:35 — Особисті фінанси

FlixBus запровадив обов’язкове бронювання місця

Популярний автобусний перевізник FlixBus перейшов на систему обов’язкової резервації місць на більшості своїх рейсів. Нова модель роботи почала діяти з 1 квітня.

Про це пише cc.cz

Відтак, нововведення повинні запобігти виникненню дратівливих ситуацій та затримки відправлення. Наприклад, коли пасажири, які вирішили не доплачувати за вибір місця, займали чужі оплачені крісла.

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Досі в зелені автобуси могли сісти люди, які не мали оплаченого конкретного місця. Але тепер FlixBus запроваджує обов’язкове бронювання. Це означає, що кожен пасажир повинен буде мати заздалегідь замовлене (і оплачене) місце, де він сидітиме до кінцевого пункту призначення. Таким чином, більше не повинно виникнути ситуації, що на замовленому вами місці сидітиме хтось інший.

Пасажири зможуть обрати, чи доплатити та вибрати потрібне місце, чи залишити вибір місця системі бронювання, яка зробить це автоматично в міру заповнення автобуса.

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За другий варіант не стягується комісія. А якщо ви захочете самостійно обрати місце, наприклад, біля вікна, то це коштуватиме щонайменше 25 додаткових гривень. Сума може збільшуватися залежно від тривалості поїздки та категорії місця (перший панорамний ряд, місце зі столиком або звичайне місце).

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