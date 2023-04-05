FlixBus запровадив обов’язкове бронювання місця — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

FlixBus запровадив обов’язкове бронювання місця

Особисті фінанси
187
FlixBus запровадив обов’язкове бронювання місця
FlixBus запровадив обов’язкове бронювання місця
Популярний автобусний перевізник FlixBus перейшов на систему обов’язкової резервації місць на більшості своїх рейсів. Нова модель роботи почала діяти з 1 квітня.
Про це пише cc.cz.
Відтак, нововведення повинні запобігти виникненню дратівливих ситуацій та затримки відправлення. Наприклад, коли пасажири, які вирішили не доплачувати за вибір місця, займали чужі оплачені крісла.
Читайте також
Досі в зелені автобуси могли сісти люди, які не мали оплаченого конкретного місця. Але тепер FlixBus запроваджує обов’язкове бронювання. Це означає, що кожен пасажир повинен буде мати заздалегідь замовлене (і оплачене) місце, де він сидітиме до кінцевого пункту призначення. Таким чином, більше не повинно виникнути ситуації, що на замовленому вами місці сидітиме хтось інший.
Місце для вашої реклами
Пасажири зможуть обрати, чи доплатити та вибрати потрібне місце, чи залишити вибір місця системі бронювання, яка зробить це автоматично в міру заповнення автобуса.
Читайте також
За другий варіант не стягується комісія. А якщо ви захочете самостійно обрати місце, наприклад, біля вікна, то це коштуватиме щонайменше 25 додаткових гривень. Сума може збільшуватися залежно від тривалості поїздки та категорії місця (перший панорамний ряд, місце зі столиком або звичайне місце).
До речі, подорожувати Україною допоможе Proizd.ua. Це сервіс продажу квитків на поїзд. Купити квиток дуже просто — на сайті є докладні інструкції. А з промокодом sd2023 можна отримати знижку у розмірі 5%.

Подорожувати з Proizd.ua 🚄

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.