FlixBus открыл первый прямой рейс из Украины в Германию — Finance.ua
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FlixBus открыл первый прямой рейс из Украины в Германию

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Популярный бюджетный автобусный перевозчик FlixBus запустил еще один рейс в Европу. Новый маршрут стал первым прямым сообщением между Украиной и Германией.
Речь идет о направлении Киев — Берлин. Его обслуживает крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus. Первая поездка зеленого автобуса между столицами Украины и Германии состоялась 22 декабря.

Киев — Берлин: новая линия от FlixBus

Рейсу присвоили номер N3207. Автобусы будут курсировать 4 раза в неделю: в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье из Киева, а в понедельник, вторник, пятницу и субботу — из Берлина. В пути придется провести около 24 часов (это с учетом остановок и заложенным временем на пересечение границы).
Билеты на автобусы FlixBus доступны на сайте компании, в мобильном приложении FlixBus, а также в точках продаж по всей Украине.
На сегодня FlixBus уже насчитывает 15 международных рейсов из Украины. Зеленые автобусы курсируют в 6 стран Европы: Германию, Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.
За матеріалами:
Телеканал 24
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