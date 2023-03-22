FlixBus запускає три нові лінії з Києва до Польщі — Finance.ua

FlixBus запускає три нові лінії з Києва до Польщі Сьогодні 16:47 — Особисті фінанси

FlixBus запускає три нові лінії з Києва до Польщі

Автобусний перевізник FlixBus запускає ще три лінії з Києва до Польщі: до Гданська, Гдині, Торуня та Бидгоща.

Про це пише The Village Україна.

Нові маршрути

1. Київ — Житомир — Рівне — Луцьк — Люблін — Варшава.

Перший рейс відбудеться 31 березня. Відправляється тричі на тиждень з Києва: у вівторок, п’ятницю та неділю. Зворотне відправлення з Варшави — по понеділках, середах та суботах.

2. Київ — Житомир — Рівне — Луцьк — Люблін — Варшава — Лодзь — Познань.

Перший рейс — 2 квітня. Відправлення чотири рази на тиждень. З Києва по вівторках, середах, п’ятницях та суботах. У зворотному напрямку — по середах, четвергах, суботах і неділях.

3. Київ — Житомир — Рівне — Луцьк — Люблін — Варшава — Торунь — Бидгощ — Гданськ — Гдиня.

Перший рейс — 2 квітня. Відправляється чотири рази на тиждень. З Києва — по понеділках, середах, четвергах і неділях. У напрямку з Польщі до України відправлення по понеділках, вівторках, четвергах і п’ятницях.

Деякі з цих міст вперше з’явилися в українській мережі FlixBus, раніше доїхати до них можна було тільки рейсом з пересадкою.

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На новій лінії з Києва до Варшави автобус їде винятково протягом дня: вранці відправляється із Києва, ввечері прибуває до польської столиці. Відповідно, щодня між Києвом та Варшавою буде до шести відправлень, кажуть перевізники.

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Загалом FlixBus має 20 ліній з України, 12 із яких відкрили після початку повномасштабного вторгнення. Це рейси до Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини й Австрії.

У лютому 2023 року перевізник запустив ще два рейси до Гамбурга й Варшави, які вирушатимуть із Києва й Одеси відповідно.

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The Village Україна За матеріалами:

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