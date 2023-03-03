FlixBus запустив прямий рейс із Києва до польського аеропорту Варшава – Модлін — Finance.ua

FlixBus запустив прямий рейс із Києва до польського аеропорту Варшава – Модлін Сьогодні 17:39 — Особисті фінанси

FlixBus запустив прямий рейс із Києва до польського аеропорту Варшава – Модлін

Автобусний перевізник FlixBus оголосив про відкриття чергового маршруту. Новий напрямок сполучатиме Україну і Польщу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, з 2 березня автобуси FlixBus почали курсувати новою лінією — Київ — аеропорт Варшава — Модлін. Таким чином на сьогодні дві столиці поєднує уже три рейси цього перевізника.

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Новому напрямку присвоїли № 3220, і він пролягатиме через такі міста: Київ — Коростень — Сарни — Ковель — Люблін — Варшава — Новий-Двір-Мазовецький (аеропорт Варшава-Модлін).

Крім цього, українці зможуть добратися з української столиці до польскої ще двома прямим сполученнями від FlixBus:

N3221: Київ — Житомир — Новоград-Волинський — Рівне — Луцьк — Люблін — Варшава;

N3222: Київ — Житомир — Рівне — Луцьк — Люблін — Варшава.

Рейс з Києва до варшавського аеропорту виконуватиметься щодня. Виїзд запланований о 17:25 з Центрального автовокзалу Києва, а прибуття о 8:10 наступного дня до автовокзалу Варшава-Заходня та о 9:00 — до міста Нового-Двору-Мазовецького, де й розташований аеропорт Варшава — Модлін. З урахуванням зупинок та часу на перетин кордону у дорозі доведеться провести близько 15 годин.

Вартість квитків стартує від 1599 гривень для подорожі між кінцевими зупинками.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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