FlixBus розпродає квитки по 4 євро: на які напрямки діють акційні ціни — Finance.ua

FlixBus розпродає квитки по 4 євро: на які напрямки діють акційні ціни Сьогодні 12:41 — Особисті фінанси

FlixBus розпродає квитки по 4 євро: на які напрямки діють акційні ціни

Популярний в Європі автобусний перевізник FlixBus влаштував розпродаж квитків.

Акція здебільшого поширюється на автобусні квитки балтійськими країнами. Відтак, бюджетну подорож можна влаштувати між Латвією, Литвою та Естонією.

Дешеві квитки доступні на рейси FlixBus, що заплановані на лютий 2023 року. Ціни на поїздку в одну сторону стартують від 4 євро.

Перелік деяких бюджетних маршрутів:

Рига — Вільнюс;

Рига — Таллінн;

Таллінн — Рига.

Квитки на автобус можна придбати на сайті компанії, а також у мобільному додатку FlixBus.

Нагадаємо, аirBaltic запустила розпродаж до Дня закоханих. Акція поширюється на рейси з 20 лютого до 29 жовтня. При цьому знижки діють на всі напрямки. Загалом же найдешевші квитки аirBaltic пропонує із Риги та Вільнюса.

До речі, подорожувати Україною допоможе Proizd.ua. Це сервіс продажу квитків на поїзд. Купити квиток дуже просто — на сайті є докладні інструкції. А з промокодом sd2023 можна отримати знижку у розмірі 5%.

Телеканал 24 За матеріалами:

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