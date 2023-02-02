FlixBus розпродає квитки по 4 євро: на які напрямки діють акційні ціни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

FlixBus розпродає квитки по 4 євро: на які напрямки діють акційні ціни

Особисті фінанси
69
FlixBus розпродає квитки по 4 євро: на які напрямки діють акційні ціни
FlixBus розпродає квитки по 4 євро: на які напрямки діють акційні ціни
Популярний в Європі автобусний перевізник FlixBus влаштував розпродаж квитків.
Акція здебільшого поширюється на автобусні квитки балтійськими країнами. Відтак, бюджетну подорож можна влаштувати між Латвією, Литвою та Естонією.
Дешеві квитки доступні на рейси FlixBus, що заплановані на лютий 2023 року. Ціни на поїздку в одну сторону стартують від 4 євро.
Перелік деяких бюджетних маршрутів:
  • Рига — Вільнюс;
  • Рига — Таллінн;
  • Таллінн — Рига.
Квитки на автобус можна придбати на сайті компанії, а також у мобільному додатку FlixBus.
Нагадаємо, аirBaltic запустила розпродаж до Дня закоханих. Акція поширюється на рейси з 20 лютого до 29 жовтня. При цьому знижки діють на всі напрямки. Загалом же найдешевші квитки аirBaltic пропонує із Риги та Вільнюса.
До речі, подорожувати Україною допоможе Proizd.ua. Це сервіс продажу квитків на поїзд. Купити квиток дуже просто — на сайті є докладні інструкції. А з промокодом sd2023 можна отримати знижку у розмірі 5%.

Подорожувати з Proizd.ua 🚄

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.