аirBaltic запустила розпродаж до Дня закоханих: ціни та напрямки — Finance.ua
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аirBaltic запустила розпродаж до Дня закоханих: ціни та напрямки

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аirBaltic запустила розпродаж до Дня закоханих: ціни та напрямки
аirBaltic запустила розпродаж до Дня закоханих: ціни та напрямки
Щороку до Дня святого Валентина авіакомпанії запускають розпродажі. Зокрема, про великі знижки оголосила латвійська airBaltic.
З нагоди Дня закоханих авіаперевізник анонсував великий розпродаж авіаквитків. Дешеві квитки будуть доступні до 14 лютого включно.
Акція поширюється на рейси з 20 лютого до 29 жовтня. При цьому знижки діють на всі напрямки.

Ось кілька прикладів рейсів та ціни зі знижкою (в один кінець):

  • Рига — Берлін — 29 євро;
  • Рига — Лондон — 29 євро;
  • Рига — Дублін — 39 євро;
  • Таллінн — Лондон — 49 євро;
  • Рига — Мілан — 49 євро;
  • Рига — Венеція — 59 євро;
  • Вільнюс — Париж — 69 євро;
  • Осло — Вільнюс — 65 євро;
  • Стокгольм — Берлін — 75 євро;
  • Рига — Рим — 79 євро;
  • Таллінн — Ніцца — 89 євро;
  • Франкфурт — Стокгольм — 99 євро;
  • Париж — Тбілісі — 169 євро.
Загалом же найдешевші квитки аirBaltic пропонує із Риги та Вільнюса.
Ще більше напрямків для подорожей, а також ціни на рейси можна знайти на офіційній сторінці розпродажу на сайті airbaltic.com. Там же можна забронювати акційний квиток.
Варто зазначити, що найдешевші авіаквитки продаються у тарифі Economy, який передбачає можливість перевезення двох одиниць ручної поклажі розмірами 55×40×20 сантиметрів та 30×40×10 сантиметрів відповідно, загальною масою не більше 8 кілограмів за обидві одиниці. А ось за багаж доведеться заплатити — від 19 євро за одну одиницю вагою до 20 кілограмів.
Хочете подорожувати Україною, але не хочете стояти у чергах на залізничних вокзалах? Забудьте про витрати часу на тривалі процедури реєстрації. Якщо потрібен квиток, скористайтеся сервісом Proizd.ua. Зрозумілий інтерфейс та мінімум кроків, аби забронювати подорож — спробуйте та переконайтеся.

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За матеріалами:
Finance.ua
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