аirBaltic запустила розпродаж до Дня закоханих: ціни та напрямки — Finance.ua

аirBaltic запустила розпродаж до Дня закоханих: ціни та напрямки Сьогодні 15:39 — Особисті фінанси

аirBaltic запустила розпродаж до Дня закоханих: ціни та напрямки

Щороку до Дня святого Валентина авіакомпанії запускають розпродажі. Зокрема, про великі знижки оголосила латвійська airBaltic

З нагоди Дня закоханих авіаперевізник анонсував великий розпродаж авіаквитків. Дешеві квитки будуть доступні до 14 лютого включно.

Акція поширюється на рейси з 20 лютого до 29 жовтня. При цьому знижки діють на всі напрямки.

Ось кілька прикладів рейсів та ціни зі знижкою (в один кінець):

Рига — Берлін — 29 євро;

Рига — Лондон — 29 євро;

Рига — Дублін — 39 євро;

Таллінн — Лондон — 49 євро;

Рига — Мілан — 49 євро;

Рига — Венеція — 59 євро;

Вільнюс — Париж — 69 євро;

Осло — Вільнюс — 65 євро;

Стокгольм — Берлін — 75 євро;

Рига — Рим — 79 євро;

Таллінн — Ніцца — 89 євро;

Франкфурт — Стокгольм — 99 євро;

Париж — Тбілісі — 169 євро.

Загалом же найдешевші квитки аirBaltic пропонує із Риги та Вільнюса.

Ще більше напрямків для подорожей, а також ціни на рейси можна знайти на офіційній сторінці розпродажу на сайті можна знайти на офіційній сторінці розпродажу на сайті airbaltic.com . Там же можна забронювати акційний квиток.

Варто зазначити, що найдешевші авіаквитки продаються у тарифі Economy, який передбачає можливість перевезення двох одиниць ручної поклажі розмірами 55×40×20 сантиметрів та 30×40×10 сантиметрів відповідно, загальною масою не більше 8 кілограмів за обидві одиниці. А ось за багаж доведеться заплатити — від 19 євро за одну одиницю вагою до 20 кілограмів.

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