аirBaltic запустила розпродаж до Дня закоханих: ціни та напрямки — Finance.ua

аirBaltic запустила розпродаж до Дня закоханих: ціни та напрямки
Щороку до Дня святого Валентина авіакомпанії запускають розпродажі. Зокрема, про великі знижки оголосила латвійська airBaltic.
З нагоди Дня закоханих авіаперевізник анонсував великий розпродаж авіаквитків. Дешеві квитки будуть доступні до 14 лютого включно.
Акція поширюється на рейси з 20 лютого до 29 жовтня. При цьому знижки діють на всі напрямки.
Ось кілька прикладів рейсів та ціни зі знижкою (в один кінець):
- Рига — Берлін — 29 євро;
- Рига — Лондон — 29 євро;
- Рига — Дублін — 39 євро;
- Таллінн — Лондон — 49 євро;
- Рига — Мілан — 49 євро;
- Рига — Венеція — 59 євро;
- Вільнюс — Париж — 69 євро;
- Осло — Вільнюс — 65 євро;
- Стокгольм — Берлін — 75 євро;
- Рига — Рим — 79 євро;
- Таллінн — Ніцца — 89 євро;
- Франкфурт — Стокгольм — 99 євро;
- Париж — Тбілісі — 169 євро.
Загалом же найдешевші квитки аirBaltic пропонує із Риги та Вільнюса.
Ще більше напрямків для подорожей, а також ціни на рейси можна знайти на офіційній сторінці розпродажу на сайті airbaltic.com. Там же можна забронювати акційний квиток.
Варто зазначити, що найдешевші авіаквитки продаються у тарифі Economy, який передбачає можливість перевезення двох одиниць ручної поклажі розмірами 55×40×20 сантиметрів та 30×40×10 сантиметрів відповідно, загальною масою не більше 8 кілограмів за обидві одиниці. А ось за багаж доведеться заплатити — від 19 євро за одну одиницю вагою до 20 кілограмів.
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