День финансов: тарифная война между США и Китаем, 1 млрд евро от ЕС, цены на газ для населения — Finance.ua

День финансов: тарифная война между США и Китаем, 1 млрд евро от ЕС, цены на газ для населения
Середа, 9 апреля. Подлежат ли налогообложению денежные переводы между членами семьи, и как мужчинам-украинцам получить паспортные документы за границей.
Тарифная война между США и Китаем. С 9 апреля США ввели новые, значительные пошлины на импорт из Китая — минимум 104%. Этот эскалационный шаг является частью политики президента США Дональда Трампа, направленной на решение Китая ввести пошлину в 34% на американские товары.
- Китай в ответ объявил, что повысит пошлины на американские товары еще на 50% - до 84%.
- Кроме того, Трамп анонсировал «большие» пошлины на импорт фармацевтической продукции.
- Соединенные Штаты зарабатывают на введенных пошлинах около $2 млрд долларов в день. «Уже скоро Америка снова станет очень богатой», — заявил Трамп.
- Цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние четыре года. Эскалация тарифной войны между США и Китаем может снизить спрос в двух крупнейших экономиках мира.
- По оценкам аналитиков, Apple сильнее других компаний пострадает от введения высоких пошлин на импорт товаров из КНР, поскольку значительная часть продукции Apple производится в Китае.
- В Канаде со среды вступают в силу пошлины на американские автомобили, введенные в ответ на аналогичные пошлины США.
- Страны Европейского Союза одобрили предложение Еврокомиссии ввести торговые контрмеры против США в ответ на пошлины со стороны Вашингтона.
Транш от ЕС. ЕС перечислил Украине 1 млрд евро. Это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Средства будут направлены на приоритетные расходы госбюджета.
Рынок жилья в столице. Доля европланировок в структуре спроса на первичном рынке жилья столицы в настоящее время составляет от 55 до 65% в зависимости от сегмента — в частности в классах «комфорт+» и «бизнес». За последний год интерес к таким адаптивным форматам возрос среди покупателей всех возрастов.
- Кстати, Минобороны кардинально изменяет подход к жилищному обеспечению военнослужащих и их семей.
Цена на газ для населения. Нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что цены на газ для населения остаются без изменений до 1 октября. По его словам, ПСО на рынке природного газа продлено на неотопительный сезон. Срок возложения специальных обязанностей, завершавшийся 30 апреля, продлен до 31 октября 2025 года.
- НКРЭКУ сохранила действующие тарифы на тепло двух киевских ТЭЦ для населения.
Паспортные документы для мужчин за границей. В МВД сообщили, что мужчинам-украинцам в возрасте от 18 до 60 лет для того, чтобы получить паспортные документы за границей, необходимо обратиться в обособленный центр ГП «Документ». Если военно-учетные документы недействительны, работник ГП «Документ» информирует об отказе в оформлении паспорта. В таком случае необходимо обратиться в Министерство обороны.
Услуги бизнеса. На портале «Дія» возобновили предоставление трех услуг для бизнеса. Вновь доступны следующие услуги: информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество; внесение изменений в данные ФЛП; выписка из Единого государственного реестра.
Налоги за карточные переводы. Даниил Гетманцев опроверг информацию о том, что нужно декларировать карточные переводы и платить налоги за них. Нардеп отметил, что платежи на счета родственникам не облагаются налогом, не облагались налогом и не будут облагаться налогом. Он также объяснил, в каких случаях украинцам придется платить налоги, а в каких это не нужно делать.
Подходы к кредитному риску. Национальный банк обновил требования относительно расчета банками минимального размера экспозиций, взвешенных по кредитному риску. Такое обновление является очередным шагом по приближению нормативно-правовых актов Нацбанка в сфере банковского регулирования к стандартам ЕС.
Как поступить человеку, который, находясь в затруднительной финансовой ситуации, оформил один или несколько кредитов, а в дальнейшем не смог их «закрыть»? Что делать? Скрываться от кредиторов, игнорировать звонки из банка? В подобной ситуации правильное решение — задуматься о рефинансировании одного или нескольких кредитов. В каких случаях это может быть даже выгодно, Finance.ua рассказывает в новой статье:
🔎 Рефинансирование кредита: когда и почему это выгодно
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