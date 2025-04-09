День финансов: тарифная война между США и Китаем, 1 млрд евро от ЕС, цены на газ для населения — Finance.ua

День финансов: тарифная война между США и Китаем, 1 млрд евро от ЕС, цены на газ для населения Сегодня 17:45

Середа, 9 апреля. Подлежат ли налогообложению денежные переводы между членами семьи, и как мужчинам-украинцам получить паспортные документы за границей.

Тарифная война между США и Китаем. С 9 апреля США С 9 апреля США ввели новые, значительные пошлины на импорт из Китая — минимум 104%. Этот эскалационный шаг является частью политики президента США Дональда Трампа, направленной на решение Китая ввести пошлину в 34% на американские товары.

Китай в ответ объявил, что повысит пошлины на американские товары еще на 50% - до 84%.

Кроме того, Трамп анонсировал «большие» пошлины на импорт фармацевтической продукции.

Соединенные Штаты зарабатывают на введенных пошлинах около $2 млрд долларов в день. «Уже скоро Америка снова станет очень богатой», — заявил Трамп.

Цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние четыре года. Эскалация тарифной войны между США и Китаем может снизить спрос в двух крупнейших экономиках мира.

По оценкам аналитиков, Apple сильнее других компаний пострадает от введения высоких пошлин на импорт товаров из КНР, поскольку значительная часть продукции Apple производится в Китае.

В Канаде со среды вступают в силу пошлины на американские автомобили, введенные в ответ на аналогичные пошлины США.

Страны Европейского Союза одобрили предложение Еврокомиссии ввести торговые контрмеры против США в ответ на пошлины со стороны Вашингтона.

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Кстати, Минобороны кардинально изменяет подход к жилищному обеспечению военнослужащих и их семей.

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НКРЭКУ сохранила действующие тарифы на тепло двух киевских ТЭЦ для населения.

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Налоги за карточные переводы. Даниил Гетманцев опроверг информацию о том, что нужно декларировать карточные переводы и платить налоги за них. Нардеп отметил, что платежи на счета родственникам не облагаются налогом, не облагались налогом и не будут облагаться налогом. Он также Даниил Гетманцев опроверг информацию о том, что нужно декларировать карточные переводы и платить налоги за них. Нардеп отметил, что платежи на счета родственникам не облагаются налогом, не облагались налогом и не будут облагаться налогом. Он также объяснил , в каких случаях украинцам придется платить налоги, а в каких это не нужно делать.

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