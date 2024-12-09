День финансов: ограничение карточных переводов, рейтинг банков по прибыли, цены на путешествия в страны ЕС — Finance.ua

День финансов: ограничение карточных переводов, рейтинг банков по прибыли, цены на путешествия в страны ЕС
Понедельник, 9 декабря. Совет ЕС одобрил экстренный транш Украине, а Минэнерго ввело новые правила для применения графиков отключения света.
Транш от ЕС. Совет ЕС дал зеленый свет второму траншу грантов и кредитов в рамках Программы ЕС для Украины, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности страны и функционирование ее государственного управления. Украина в скором времени получит более 4,2 млрд евро финансирования.
В то же время правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого американский Federal Financing Bank (FFB) предоставит 40-летний заем на сумму до $20 млрд согласно ранее согласованной G7 инициативе выделения Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.
Со своей стороны Трамп заявил, что будет пытаться закончить войну россии против Украины. При этом, возможно, Украина будет получать меньше помощи после его прихода к власти.
Финансирование в ноябре. По данным ЦЭС, в ноябре Украина получила $6,5 млрд иностранного бюджетного финансирования. Этих средств хватило, чтобы полностью покрыть дефицит бюджета ($6,1 млрд) и часть погашения долга ($1,1 млрд) в ноябре.
Ограничение карточных переводов. Украинские банки планируют ввести единый месячный лимит сделок по счету клиента-физлица, после превышения которого будет проводиться усиленный финмониторинг источников происхождения клиентских средств. Лимит в 150 тыс. грн в месяц планируется ввести уже с 1 января 2025 года. А с 1 июля он будет снижен до 100 тыс. грн в месяц.
Прибыль банков. Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года получили 125,554 млрд грн прибыли после налогообложения. Это на 2,3% больше, чем год назад. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 50,263 млрд грн. На втором месте государственный Ощадбанк (12,776 млрд грн), на третьем — банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 6,714 млрд грн.
Прогноз относительно курса. Финансовые аналитики ухудшили прогнозы относительно курса доллара в следующие 12 месяцев. По данным НБУ, финансовые аналитики ожидают курс 44,83 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за октябрь (44,08 грн/доллар).
Рынок ІТ-труда. Как свидетельствуют результаты исследования Dou.ua, нетехнические направления росли в этом году стремительнее технических: +40% против +29%. Но количественно технических вакансий стало на 9 тысяч больше, чем в прошлом году, а нетехнических — на 5,4 тысячи.
По данным сайта Опендатабот, в этом году за месяц ІТ-экспорт приносил 530 млн долларов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель равнялся 555 млн долл. Наиболее прибыльным для ІТ-экспорта был 2022 год — 600 млн долларов.
Рейтинг Украины. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне RD — ограниченный дефолт. Агентство также прогнозирует замедление экономического роста в Украине. По прогнозу, причиной этого станет дефицит рабочей силы и электроэнергии.
Лишение налоговых льгот. Владимир Зеленский подписал закон № 11 411 о лишении и налоговых льгот предателей, у которых отобрали государственные награды. Также президент подписал закон Украины о ратификации соглашения между Украиной и ЕС о механизме кредитного сотрудничества.
Новая функция в «Дія». Украинцы смогут в приложении «Дія» найти информацию об отделениях банков, работающих при отключении света. Для просмотра карты Пунктов Несокрушимости в «Дія» перейдите в меню к разделу «Сервисы» — «Несокрушимость». Отделение сети Power Banking можно найти на карте среди общего списка Пунктов несокрушимости, выбрав удобство «Банкинг».
Правила к применению графиков отключения света. Минэнерго внесло изменения в инструкцию о составлении и применении графиков. Согласно им, максимальная одноразовая продолжительность отключения не может превышать 6 часов, а последующий период электроснабжения потребителей должен быть не менее 2 часов.
Реформа пенсионной системы. Минсоцполитики обнародовало законопроект, предусматривающий реформу солидарного уровня пенсионной системы. Согласно документу, пенсионные выплаты будут состоять из базовой и страховой составляющих.
Доходность депозитов. Народный депутат Нина Южанина считает, что в ближайшее время класть деньги на депозиты в банки станет менее выгодно. Инфляция может превысить 10%, и доходность банковских вкладов перестанет покрывать рост цен.
Кроме того, крупные банки закрыли ноябрь снижением по всем срочным вкладам в гривне, кроме депозитов на 9 месяцев.
Временная защита украинцев в Польше. Европейская комиссия приняла решение о продлении действия Директивы о временной защите для украинских граждан до 30 сентября 2025 года. Директива о временной защите, которая вступила в силу с началом войны в Украине, дает украинцам ряд важных прав.
Новые маршруты из Украины в Германию. Оператор автобусных перевозок FlixBus объявил о запуске трех международных маршрутов из Украины в Германию накануне зимних праздников: Ивано-Франковск — Берлин, Чернигов — Кельн и Одесса — Бремен.
Не только Германия, но и другие европейские города привлекают миллионы туристов благодаря уникальной архитектуре, достопримечательностям и историческому значению. Finance.ua рассмотрел средние затраты на посещение топ-5 туристических городов Европы в 2024 году и сравнил цены, чтобы помочь путешественникам лучше спланировать свой бюджет.
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