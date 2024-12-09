День финансов: ограничение карточных переводов, рейтинг банков по прибыли, цены на путешествия в страны ЕС — Finance.ua

День финансов: ограничение карточных переводов, рейтинг банков по прибыли, цены на путешествия в страны ЕС Сегодня 17:45

Понедельник, 9 декабря. Совет ЕС одобрил экстренный транш Украине, а Минэнерго ввело новые правила для применения графиков отключения света.

Транш от ЕС. Совет ЕС Совет ЕС дал зеленый свет второму траншу грантов и кредитов в рамках Программы ЕС для Украины, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности страны и функционирование ее государственного управления. Украина в скором времени получит более 4,2 млрд евро финансирования.

В то же время правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого американский Federal Financing Bank (FFB) предоставит 40-летний заем на сумму до $20 млрд согласно ранее согласованной G7 инициативе выделения Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

Со своей стороны Трамп заявил , что будет пытаться закончить войну россии против Украины. При этом, возможно, Украина будет получать меньше помощи после его прихода к власти.

Финансирование в ноябре. По По данным ЦЭС, в ноябре Украина получила $6,5 млрд иностранного бюджетного финансирования. Этих средств хватило, чтобы полностью покрыть дефицит бюджета ($6,1 млрд) и часть погашения долга ($1,1 млрд) в ноябре.

Ограничение карточных переводов. Украинские банки Украинские банки планируют ввести единый месячный лимит сделок по счету клиента-физлица, после превышения которого будет проводиться усиленный финмониторинг источников происхождения клиентских средств. Лимит в 150 тыс. грн в месяц планируется ввести уже с 1 января 2025 года. А с 1 июля он будет снижен до 100 тыс. грн в месяц.

Прибыль банков. Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года получили 125,554 млрд грн прибыли после налогообложения. Это на 2,3% больше, чем год назад. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 50,263 млрд грн. На втором месте государственный Ощадбанк (12,776 млрд грн), на третьем — банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 6,714 млрд грн.

Прогноз относительно курса. Финансовые аналитики ухудшили прогнозы относительно курса доллара в следующие 12 месяцев. По Финансовые аналитики ухудшили прогнозы относительно курса доллара в следующие 12 месяцев. По данным НБУ, финансовые аналитики ожидают курс 44,83 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за октябрь (44,08 грн/доллар).

Рынок ІТ-труда. Как Как свидетельствуют результаты исследования Dou.ua, нетехнические направления росли в этом году стремительнее технических: +40% против +29%. Но количественно технических вакансий стало на 9 тысяч больше, чем в прошлом году, а нетехнических — на 5,4 тысячи.

По данным сайта Опендатабот, в этом году за месяц ІТ-экспорт приносил 530 млн долларов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель равнялся 555 млн долл. Наиболее прибыльным для ІТ-экспорта был 2022 год — 600 млн долларов.

Рейтинг Украины. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне RD — ограниченный дефолт. Агентство также прогнозирует замедление экономического роста в Украине. По прогнозу, причиной этого станет дефицит рабочей силы и электроэнергии.

Лишение налоговых льгот. Владимир Зеленский Владимир Зеленский подписал закон № 11 411 о лишении и налоговых льгот предателей, у которых отобрали государственные награды. Также президент подписал закон Украины о ратификации соглашения между Украиной и ЕС о механизме кредитного сотрудничества.

Новая функция в «Дія». Украинцы Украинцы смогут в приложении «Дія» найти информацию об отделениях банков, работающих при отключении света. Для просмотра карты Пунктов Несокрушимости в «Дія» перейдите в меню к разделу «Сервисы» — «Несокрушимость». Отделение сети Power Banking можно найти на карте среди общего списка Пунктов несокрушимости, выбрав удобство «Банкинг».

Правила к применению графиков отключения света. Минэнерго Минэнерго внесло изменения в инструкцию о составлении и применении графиков. Согласно им, максимальная одноразовая продолжительность отключения не может превышать 6 часов, а последующий период электроснабжения потребителей должен быть не менее 2 часов.

Реформа пенсионной системы. Минсоцполитики Минсоцполитики обнародовало законопроект, предусматривающий реформу солидарного уровня пенсионной системы. Согласно документу, пенсионные выплаты будут состоять из базовой и страховой составляющих.

Доходность депозитов. Народный депутат Нина Южанина Народный депутат Нина Южанина считает , что в ближайшее время класть деньги на депозиты в банки станет менее выгодно. Инфляция может превысить 10%, и доходность банковских вкладов перестанет покрывать рост цен.

Кроме того, крупные банки закрыли ноябрь снижением по всем срочным вкладам в гривне, кроме депозитов на 9 месяцев.

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Не только Германия, но и другие европейские города привлекают миллионы туристов благодаря уникальной архитектуре, достопримечательностям и историческому значению. Finance.ua рассмотрел средние затраты на посещение топ-5 туристических городов Европы в 2024 году и сравнил цены, чтобы помочь путешественникам лучше спланировать свой бюджет.

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