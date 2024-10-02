День фінансів: зміни у бронюванні від мобілізації, наслідки відмови від фіксованого валютного курсу — Finance.ua

День фінансів: зміни у бронюванні від мобілізації, наслідки відмови від фіксованого валютного курсу Сьогодні 17:33

В середу, 2 жовтня, Finance.ua розповідає, що саме варто знати про виїзд за кордон на авто, як підготувати для цього «залізну ластівку» та які саме потрібні документи. Тож, якщо ви зібрались за кордон на авто, то ця стаття обов’язково стане вам у пригоді.

авто надавати довідку про його вартість. 1 жовтня Кабінет Міністрів України Також Уряд зобов’язав українців під час продажу1 жовтня Кабінет Міністрів України прийняв постанову, відповідно до якої вдосконалюється процедура комісійної торгівлі транспортними засобами, зокрема щодо обов’язкового подання документа, що підтверджує вартість транспортного засобу, для укладання договору купівлі-продажу.

Скільки водіїв оштрафували у вересені за порушення ПДР. Як повідомив Департамент територіального контролю міста Києва, цього місяця вдалося встановити три абсолютні Як повідомивДепартамент територіального контролю міста Києва, цього місяця вдалося встановити три абсолютні рекорди за п’ять років існування інспекції, а саме: 6,6 млн грн — топова сума надходжень від оплат за паркування за місяць.

Запуск застосунку «Ветеран+». Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що незабаром запрацює застосунок «Ветеран+». «Ще один важливий аспект — це викорінення бюрократичної тяганини завдяки цифровізації. Вже запрацювали застосунки „Армія+“ та „Резерв+“, а незабаром запрацює „Ветеран+“. Одночасно з цим реалізуємо нову ветеранську політику», — сказав Шмигаль.

Міноборони розробило алгоритм дистанційних виплат сім’ям воїнів-іноземців.

А Мінреінтеграції змінило перелік територій, де ведуться або велися бойові дії.

Зміни до порядку бронювання від мобілізації. Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія). Згідно з документом, у списки на бронювання «включаються військовозобов’язані, які взяті на персональний військовий облік у відповідному державному органі, підприємстві, установі.

Скільки українських айтівців перебувають за межами України. Засновник і CEO української IT-компанії Genesis Володимир Многолєтній заявив, що, на його думку від 20 до 30% українських ІТ-фахівців Засновник і CEO української IT-компанії Genesis Володимир Многолєтній заявив, що, на його думку від 20 до 30% українських ІТ-фахівців перебувають за кордоном.

Водночас через мобілізацію жінки стали частіше обіймати керівні посади. Про це розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

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Оренда житла в Україні. За останні вісім місяців ринок оренди житла продовжує За останні вісім місяців ринок оренди житла продовжує відновлюватися , а ціни — зростати. Загальною тенденцією стало зростання вартості оренди майже у всіх регіонах.

Ціни на квартири падають. Вартість житла у Києві та деяких інших великих українських містах трохи Вартість житла у Києві та деяких інших великих українських містах трохи знижується в останні місяці, незважаючи на те, що на ринку новобудов спостерігається дефіцит. Цьому сприяє як зростання пропозиції з боку продавців «вторинки» на 15−20%, так і в цілому песимістичні настрої через війну у країні.

Пишний прокоментував наслідки відмови від фіксованого валютного курсу. В Україні вже рік курс гривні діє в режимі керованої гнучкості, це виправдало себе. За словами Пишного, В Україні вже рік курс гривні діє в режимі керованої гнучкості, це виправдало себе. За словами Пишного, відмовитися від фіксованого курсу, що був введений на початку повномасштабного вторгнення, можна було навіть раніше, ніж у жовтні 2023 року.

Також у Нацбанку пояснили, від чого залежетиме подальша валютна лібералізація.

При цьому українці за останній місяць збільшили купівлю доларів у банках на 40%. А Нацбанк відкрив касу в Києві для операцій з інвестиційними монетами.

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