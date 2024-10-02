«Укрзалізниця» запустила сайт для ветеранів та ветеранок — Finance.ua

«Укрзалізниця» запустила сайт для ветеранів та ветеранок Сьогодні 11:29 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» запустила сайт для ветеранів та ветеранок

Укрзалізниця запустила сайт для ветеранів та ветеранок на залізниці . На сайті зібрана вся інформація, яка знадобиться для успішного працевлаштування та адаптації громадян в Укрзалізниці після війська.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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На новому ресурсі представлені:

ветеранська політика компанії;

покроковий шлях повернення ветеранів до роботи;

програми підтримки;

корисні ресурси для лікування та реабілітації.

Шлях ветерана:

«У ветеранській політиці ми чітко прописали всі визначення та дії, яких мають дотримуватися HR-спеціалісти при поверненні та прийнятті ветеранів на роботу. Ми супроводжуємо ветеранів на кожному етапі цього процесу, допомагаючи їм освоїтись в робочому середовищі, адаптувати робоче місце і навіть змінити роботу через поранення. Також створена мапа „Шлях ветерана“, що містить покрокові інструкції основних дій для воїнів-залізничників, починаючи з моменту військової служби й до повернення в цивільне життя», — сказано в повідомленні.

В Укрзалізниці передбачена комплексна підтримка, що охоплює такі гарантії та пільги:

збереження виплати середнього заробітку (але не більше розміру двох мінімальних заробітних плат, встановлених в Україні на дату розрахунку);

фінансова допомога:

у разі поранення — 30 тисяч гривень; у разі загибелі — 100 тисяч гривень та щорічна допомога дітям до повноліття; корпоративна система медичного обслуговування «Лікарняна каса», яка покриває витрати залізничників на лікування. Членські внески, які знімаються із заробітної плати, на 100% компенсовуються Укрзалізницею. Є спеціальна програма для військових.

Нагадаємо, незабаром в українських громадах з’являться посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Середня заробітна плата фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб становитиме 17,9 тис. грн. Підготувати та працевлаштувати планують до 11 300 фахівців із супроводу по всій Україні, на першому етапі — до 3000 осіб.

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