Уряд зобов’язав українців під час продажу авто надавати довідку про його вартість — Finance.ua

Уряд зобов’язав українців під час продажу авто надавати довідку про його вартість
1 жовтня Кабінет Міністрів України прийняв постанову, відповідно до якої вдосконалюється процедура комісійної торгівлі транспортними засобами, зокрема щодо обов’язкового подання документа, що підтверджує вартість транспортного засобу, для укладання договору купівлі-продажу.
Про це йдеться у повідомленні МВС.
Тепер під час продажу транспортних засобів торговельними організаціями, необхідно обов’язково подавати документ, що підтверджує вартість автівки.
Тобто коли особа реалізовує легковий автомобіль (від двох і більше) або вантажний у сервісних центрах МВС України — обов’язковою вимогою є надання довідки про середню вартість або експертну оцінку вартості транспортного засобу. Таким чином, податки сплачуються повною мірою.
Раніше ж продаж таких транспортних засобів здійснювався на основі вартості «зі слів продавця».
Продаж авто обкладається податком на прибуток:
- Для легкових автомобілів реалізація першого транспортного засобу впродовж року без податку, другого — 5% від вартості автівки, третього та більше — 18%.
- Для вантажних автомобілів — продаж першого і другого 5% від вартості, третього і наступних — 18%.
Приклад
«Наприклад, якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять в 450 тис. грн, і податок 5% становитиме 22,5 тис. грн. Натомість торгівельна організація оцінює не на основі офіційного документа, а „зі слів продавця“, наприклад 15 тис. грн, і сплачує податок 750 грн. Причому вартість автомобіля преміумкласу за 15 тис. грн — це не алегорія, а реальність. На жаль. Наприклад, нещодавно був зареєстрований автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску за 10 000 грн. Водночас реальна середня ринкова вартість такого автомобіля становить 917 083 грн», — пояснив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.
Читайте також
Середню ринкову вартість із легкістю можна перевірити на сайті Міністерства економіки України.
Станом на серпень цього року в Україні функціонує понад 3500 суб’єктів, які здійснюють торгівлю транспортними засобами. За минулий рік через торговельні організації реалізовано 470 000 автомобілів.
Навіщо це? Як стверджують у МВС, реалізація акту прогнозовано збільшить надходження до державного бюджету України та утвердить справедливий підхід до здійснення господарської діяльності з продажу транспортних засобів.
Поділитися новиною