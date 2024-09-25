Чи можна отримати компенсацію за знищене авто — Finance.ua

Чи можна отримати компенсацію за знищене авто Сьогодні 19:35 — Особисті фінанси

Чи можна отримати компенсацію за знищене авто

Повномасштабне вторгнення призвело не лише втрати багатьма українцями житла, але й величезної кількості іншого майна, зокрема, транспортних засобів. Чи можливо на сьогодні отримати компенсацію за знищене авто — розповідають фахівці Юрпорадник.

«І одразу спойлер: ні, на жаль, на сьогоднішній день немає окремого законодавчого регулювання щодо компенсації за знищені транспортні засоби», — кажуть експерти.

Але чи є шляхи можливі шляхи вирішення цього питання?

Найперше, що Юридичний порадник для ВПО може порекомендувати власникам знищених / пошкоджених транспортних засобів — фіксувати цей факт.

Як це зробити?

здійснити фото- та/або відеофіксацію факту знищення/пошкодження (бажано з прив’язкою до місцевості, будинків, інших орієнтирів);

за можливості отримати письмові пояснення не менше 2-х свідків;



зберегти новини або посилання на публікації в ЗМІ, що висвітлювали відповідну подію тощо;



звернутися до правоохоронних органів, зокрема, за номером 102 (поліція) або 0 800 500 021 (СБУ), для повідомлення про вчинення кримінального порушення або подавши заяву для фіксації факту пошкодження майна шляхом складення протоколу огляду місця події та внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР);



вжити заходів для визначення розміру збитків (наприклад, самостійно замовити автотоварознавчу експертизу, зберегти можливі квитанції, чеки, акти виконаних робіт, інші документи щодо витрат, яких зазнав власник авто у зв’язку з його пошкодженням, наполягати на проведенні автотоварознавчої експертизи у межах кримінального провадження на підставі п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України для визначення розміру матеріальних збитків (за рахунок державного бюджету)).



Чи можливо отримати страхове відшкодування?

Важливо розуміти, що за загальним правилом, передбаченим п. 32.9 ст. 32 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», страховик або МТСБУ НЕ відшкодовує шкоду, заподіяну в результаті дорожньо-транспортної пригоди, якщо вона відбулася внаслідок масових заворушень і групових порушень громадського порядку, військових конфліктів, терористичних актів, стихійного лиха, вибуху боєприпасів, пожежі транспортного засобу, не пов’язаної з цією пригодою.

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Тому отримати страхове відшкодування можливо лише у разі, якщо це прямо передбачено договором майнового страхування, коли йдеться про страхування інтересів, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням майном.

Важливо! Договір страхування цивільно-правової відповідальності власників ТЗ не є договором майнового страхування. Тому якщо Ви застрахували лише свою цивільно-правову відповідальність, то у разі знищення чи пошкодження Вашого ТЗ внаслідок війни, страхова не буде нічого відшкодовувати.

Чи можливо стягнути завдану шкоду в судовому порядку?

Можливо отримати позитивне судове рішення про відшкодування збитків, а також моральної компенсації. Як свідчить аналіз судової практики, останнім часом українські суди виносять багато рішень на користь позивачів (а це, в основному вітчизняний бізнес, який постраждав від війни). Однак, на жаль, відкритим залишається питання реального виконання цих судових рішень.

«І ще один важливий момент. На сьогоднішній день існує зареєстрований законопроєкт № 11 147, який визначає засади надання державою компенсації за пошкодження та знищення автомобілів внаслідок війни. Він передбачає, що фізичні та юридичні особи, їхні спадкоємці та правонаступники зможуть отримати компенсації за пошкоджені та знищені автобуси, вантажні та легкові авто, причіпи, напівпричіпи. Власники цих транспортних засобів зможуть подати свої заяви щодо компенсації до спеціальних комісій, які мають бути створені у територіальних громадах», — підсумовують фахівці.

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