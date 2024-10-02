Мінреінтеграції змінило перелік територій, де ведуться або велися бойові дії — Finance.ua

Мінреінтеграції змінило перелік територій, де ведуться або велися бойові дії Сьогодні 15:12

Мінреінтеграції змінило перелік територій, де ведуться або велися бойові дії

Мінреінтеграції наказом від 4 вересня 2024 року внесло зміни до Переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих російською федерацією.

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Телеграм

Маєте несподівані витрати? Гроші завжди під рукою завдяки зручному каталогу, на якому можна обрати кредит для себе.

«Наказом Мінреінтеграції від 4 вересня 2024 року № 267 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Читайте також Учасники бойових дій та ВПО можуть безоплатно перевозити речі в межах України — умови

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вносить зміни до переліку територій бойових дій лише за пропозиціями обласних військових адміністрацій і за погодженням Міністерства оборони.

З травня набрала чинності постанова Кабміну № 485 від 30 квітня 2024, якою, зокрема, було врегульовано питання надання податкових пільг на територіях активних бойових дій.

Так, відповідно до вказаної Постанови, для цілей оподаткування території можливих бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, урівняні з територіями активних бойових дій.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.