В уряді пояснили, як вносять зміни до списку територій бойових дій — Finance.ua

В уряді пояснили, як вносять зміни до списку територій бойових дій Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

В уряді пояснили, як вносять зміни до списку територій бойових дій

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вносить зміни до переліку територій бойових дій лише за пропозиціями Обласних військових адміністрацій і за погодженням Міністерства оборони.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, був затверджений наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року № 309 та періодично оновлюється.

Читайте також В Україні спростять оформлення статусу учасника бойових дій. Рада ухвалила закон

Останнім часом через загострення ситуації на фронті збільшилася кількість звернень до Мінреінтеграції щодо переведення певних населених пунктів із категорії територій можливих бойових дій до категорії територій активних бойових дій.

«Мінреінтеграції вносить зміни до Переліку лише за пропозиціями відповідних ОВА й за погодженням Міноборони. Тому зацікавленим особам рекомендуємо звертатися до відповідних ОВА», — пояснили в міністерстві.

З переліком можна ознайомитись за посиланням

Читайте також Чи нараховуватимуть податок за землю в зоні бойових дій

Нагадаємо, з травня набрала чинності постанова Кабміну № 485 від 30 квітня 2024, якою, зокрема, було врегульовано питання надання податкових пільг на територіях активних бойових дій

Так, відповідно до вказаної Постанови, для цілей оподаткування території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, урівняні з територіями активних дій.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.