Як надаються податкові пільги на територіях активних бойових дій — Finance.ua

Як надаються податкові пільги на територіях активних бойових дій Сьогодні 11:45 — Особисті фінанси

Як надаються податкові пільги на територіях активних бойових дій

3 травня набрала чинності постанова Кабміну № 485 від 30 квітня 2024, якою, зокрема, було врегульовано питання надання податкових пільг на територіях активних бойових дій. Про що йдеться і що змінилося — розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО.

Що нового?

Так, відповідно до вказаної Постанови, для цілей оподаткування території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, урівняні з територіями активних дій.

Чому це важливо? Це дозволить не нараховувати та не сплачувати окремі види податків на таких територіях, наприклад:

земельний податок та орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності,

мінімальне податкове зобов’язання за земельні ділянки, земельні частки (паї), екологічний податок,



податок на житло,



єдиний податок четвертої групи з площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування тощо.



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Прирівнювання територій можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, до територій, на яких ведуться бойові дії, не застосовується до цілей реалізації положень п. 2 ч. 14 ст. 8 Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна…».



Як пояснюють фахівці, законодавством передбачено, що вибір об'єкта житлової нерухомості здійснюється на території будь-якої територіальної громади України, крім територій територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку. Це означає, що за компенсаційні кошти/сертифікат можна придбати об'єкт нерухомості, який знаходиться на території можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій.

Чому це важливо?

Ця зміна усуне різне тлумачення при реалізації житлового сертифіката на придбання об'єкта житлової нерухомості на територіях можливих бойових дій. Тобто, якщо людина, яка отримала житловий сертифікат, хоче придбати нове житло в м. Краматорську, то тепер вона може зробити це без застережень.

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