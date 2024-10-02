Шрафів на 7,2 млн грн: скільки водіїв оштрафували у Києві у вересені за порушення ПДР — Finance.ua

Шрафів на 7,2 млн грн: скільки водіїв оштрафували у Києві у вересені за порушення ПДР
Інспекція з паркування ставить рекорди. Управління (інспекція) з паркування продовжує активно працювати, щоб транспортна ситуація у столиці покращувалася, а життя у водіїв полегшувалося.
Про це пише Департамент територіального контролю міста Києва.
Цього місяця нам вдалося встановити три абсолютні рекорди за п’ять років існування інспекції, а саме:
- 1548 — найбільша кількість постанов на день.
- 24 417— найбільша кількість постанов на місяць.
- 6,6 млн грн — топова сума надходжень від оплат за паркування за місяць.
Крім вражаючих рекордів, також:
- 24 417 водіїв були оштрафовані за порушення правил паркування та ПДР:
- 8 983 - за неоплату паркування,
- 15 434 — за порушення ПДР;
- 5 887 автомобілів було тимчасово затримано на штрафмайданчик;
- 7,2 млн грн надійшо до місцевого бюджету за оплату штрафів водіями.
Нагадуємо, у липні 18 678 водіїв були оштрафовані за порушення правил паркування та ПДР. З них 6 613 водіїв оштрафували за неоплату паркування, а 12 065 водіїв — за порушення ПДР. Загалом у липні інспекторами було проведено 14 519 перевірок оплат паркування.
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Довідка Finance.ua:
- Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 9092−3, який забороняє інспекторам з паркування евакуацію авто. Також піднімаються штрафи за порушення правил паркування.
- Відповідно до проєкту закону, забороняється евакуація автомобілів інспектором з паркування під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан. Однак, такі повноваження отримають працівники уповноважених підрозділів Національної поліції.
- 22 квітня у Києві відновили оплату за паркування. Паркування на муніципальних паркінгах буде платним з 08:00 до 22:00. В інший час у будні, а також цілодобово у суботу та неділю паркування залишається безкоштовним;
- тарифи на паркування у столиці: 1 зона: центральні вулиці навколо Хрещатика — 35 ₴/година; 2 зона: великий центр від Шулявки до Печерська — 25 ₴/година; 3 зона: решта міста — 5 ₴/година;
- штрафи за неоплачене паркування в столиці: зона 1: 700 ₴/доба; зона 2: 500 ₴/доба; зона 3: 100 ₴/доба.
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