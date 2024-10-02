Шрафів на 7,2 млн грн: скільки водіїв оштрафували у Києві у вересені за порушення ПДР — Finance.ua

Шрафів на 7,2 млн грн: скільки водіїв оштрафували у Києві у вересені за порушення ПДР Сьогодні 10:33 — Технології&Авто

Шрафів на 7,2 млн грн: скільки водіїв оштрафували у Києві у вересені за порушення ПДР

Інспекція з паркування ставить рекорди. Управління (інспекція) з паркування продовжує активно працювати, щоб транспортна ситуація у столиці покращувалася, а життя у водіїв полегшувалося.

Про це пише Департамент територіального контролю міста Києва.

Цього місяця нам вдалося встановити три абсолютні рекорди за п’ять років існування інспекції, а саме:

1548 — найбільша кількість постанов на день.

24 417— найбільша кількість постанов на місяць.

6,6 млн грн — топова сума надходжень від оплат за паркування за місяць.

Крім вражаючих рекордів, також:

24 417 водіїв були оштрафовані за порушення правил паркування та ПДР:

﻿﻿8 983 - за неоплату паркування,

﻿﻿15 434 — за порушення ПДР;

5 887 автомобілів було тимчасово затримано на штрафмайданчик;

7,2 млн грн надійшо до місцевого бюджету за оплату штрафів водіями.

Нагадуємо , у липні 18 678 водіїв були оштрафовані за порушення правил паркування та ПДР. З них 6 613 водіїв оштрафували за неоплату паркування, а 12 065 водіїв — за порушення ПДР. Загалом у липні інспекторами було проведено 14 519 перевірок оплат паркування.

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Довідка Finance.ua:

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 9092−3, який забороняє інспекторам з паркування евакуацію авто. Також піднімаються штрафи за порушення правил паркування.

Відповідно до проєкту закону, забороняється евакуація автомобілів інспектором з паркування під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан. Однак, такі повноваження отримають працівники уповноважених підрозділів Національної поліції.

22 квітня у Києві відновили оплату за паркування. Паркування на муніципальних паркінгах буде платним з 08:00 до 22:00. В інший час у будні, а також цілодобово у суботу та неділю паркування залишається безкоштовним;

тарифи на паркування у столиці: 1 зона: центральні вулиці навколо Хрещатика — 35 ₴/година; 2 зона: великий центр від Шулявки до Печерська — 25 ₴/година; 3 зона: решта міста — 5 ₴/година;

штрафи за неоплачене паркування в столиці: зона 1: 700 ₴/доба; зона 2: 500 ₴/доба; зона 3: 100 ₴/доба.

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