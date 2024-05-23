В Україні збільшать штрафи за неправильне паркування — Finance.ua

В Україні збільшать штрафи за неправильне паркування Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

В Україні збільшать штрафи за неправильне паркування

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 9092−3 , який забороняє інспекторам з паркування евакуацію авто. Також піднімаються штрафи за порушення правил паркування.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк у Telegram. Це рішення підтримали 234 нардепи.

Відповідно до проєкту закону, забороняється евакуація автомобілів інспектором з паркування під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан. Однак, такі повноваження отримають працівники уповноважених підрозділів Національної поліції.

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Автори документу зазначають, що під час повітряної тривоги водії змушені швидко залишати транспортні засоби для пошуку укриття, при цьому часто порушуючи правила зупинки або стоянки в межах відповідного населеного пункту.

«В такому разі, з етичної та моральної точки зору неприпустимо вимагати від водіїв не порушувати правила зупинки або стоянки, адже в першу чергу вони повинні піклуватися про власне життя та здоров’я, а не про дотримання Правил дорожнього руху», — сказано в документі.

Суми штрафів

Документ також збільшує суми штрафів:

за зупинку чи стоянку авто на місцях, що призначені для водіїв з інвалідністю, а також за створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, можуть карати штрафами у розмірі 1700 гривень;

за зупинку або стоянку на місцях, що призначені для авто, оснащених електричними двигунами — 850 гривень.

Довідка Finance.ua:

22 квітня у Києві відновили оплату за паркування. Паркування на муніципальних паркінгах буде платним з 08:00 до 22:00. В інший час у будні, а також цілодобово у суботу та неділю паркування залишається безкоштовним;

тарифи на паркування у столиці: 1 зона: центральні вулиці навколо Хрещатика — 35 ₴/година; 2 зона: великий центр від Шулявки до Печерська — 25 ₴/година; 3 зона: решта міста — 5 ₴/година;



штрафи за неоплачене паркування в столиці: зона 1: 700 ₴/доба; зона 2: 500 ₴/доба; зона 3: 100 ₴/доба;

у міському застосунку «Київ Цифровий» став доступним сервіс з пошуку вільних місць на паркінгах.



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