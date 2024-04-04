Скільки коштує утримувати автомобіль в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштує утримувати автомобіль в Україні (інфографіка) Сьогодні 17:02 — Технології&Авто

Скільки коштує утримувати автомобіль в Україні (інфографіка)

Українець із середньою зарплатою (17 422 грн, за даними Держстату) повинен збирати на купівлю нового автомобіля (вартістю близько 900 тис. гривень) близько 21 року. Це при умові, що він відкладатиме 20% від заробітку щомісячно.

Але купівля машини — це лише квіточки, адже «залізна ластівка» щомісяця буде забирати деяку частину з вашого гаманця. Яку ж зарплату потрібно мати, щоб дозволити собі мати автомобіль? Ділимося розрахунками порталу «Телеграф», скільки ж може витрачати середньостатистичний водій на своє авто у місяць.

Що входить в утримання авто:

заправка; мийка; техобслуговування; заміна гуми; ремонт; страховка; парковка/стоянка тощо.

При цьому деякі з цих «процедур» треба робити щомісяця, інші — двічі у рік. Окремі дії потрібно виконувати раз у рік чи навіть у два роки, як-от заправка кондиціонера.

Візьмемо, до прикладу, найпопулярніший та найбільш продаваний у світі автомобіль Toyota Corolla. Середній пробіг у рік — близько 10 тисяч кілометрів (833 кілометри у місяць).

Важливо: для розрахунків бралися середні показники, зокрема, вартості бензину, страховки, мастила, автомийки та іншого.

Заправка

Однією з найбільших статей витрат є пальне. Бензин А-95 в середньому коштує 54 гривні, і експерти не прогнозують різкого його здорожчання (хіба у тому випадку, якщо в Уряді таки підвищать акцизи ).

У комбінованому режимі Toyota Corolla з 1.6 CVT двигуном витрачає 6,5 літра бензину на 100 км. Таким чином, щоб проїхати 10 000 кілометрів, потрібно буде витратити 650 літрів бензину. 1 літр коштує 54 гривні, значить, знадобиться 35 100 грн. Поділимо на 12 місяців — виходить майже 3 тисячі гривень лише на бензин у місяць.

Страховка

Оскільки ціни на страховку залежать від моделі авто, типу страховки, розцінок самого страховика, то візьмемо середнє значення для цієї моделі — близько 2500 грн. Це звичайна страховка без додаткового покриття. Якщо потрібен захист у разі ДТП, треба витратити більше — понад 3000−3500 грн.

Мийка

Звісно, є ймовірність, що ви будете самостійно мити авто, наприклад, біля гаража. Тобто, зекономите на цій процедурі. Та більшість автомобілістів таки обирають мийку. З точки погляду економії найдешевша — мийка самообслуговування. Якщо взяти середній за розміром седан, то його можна помити за 100 гривень (якщо рухатись швидко). У середньому авто миють двічі на місяць, тобто витрачають на це 200 грн. У рік це вартуватиме 2 тисячі 400 грн.

ТО і заміна розхідників

Раз у рік автомобіліст має зробити плановий технічний огляд автомобіля та замінити розхідники, наприклад, моторну оливу. Масло у двигуні потрібно замінювати раз у 10 тисяч км або щороку. Комплексне техобслуговування авто в сертифікованому центрі вартує в середньому 750 гривень. У цю ціну не входить вартість трьох фільтрів (потрібно міняти раз на рік): салону (220 грн), повітряний (200 грн), паливний (500 грн).

Літр мастила коштує близько 300 гривень. У седан потрібно залити 4−5 літрів мастила за раз, що коштуватиме 1500 грн. Крім того, двічі на рік потрібно замінити шини в авто. Це близько 1400 грн на рік. Ще потрібен омивач скла — зимовий та літній варіанти — 400 грн. Всього виходить 4790 грн.

Висновки

Отже, на рік власнику Toyota Corolla потрібно буде витратити щонайменше 44 970 грн. Це 3747,5 гривень на місяць. Нагадаємо, що це мінімальні витрати, куди входять лише необхідні та заплановані витрати на кшталт заправки, ТО, страхування тощо. Як і будь-яка техніка, автомобіль може ламатись і потребувати додаткових витрат. Також ця сума може відрізнятись, якщо ви багато їздите і витрачаєте більше палива. Крім того, у загальну суму не враховано витрати на паркування чи оплати за стоянку, адже у різних умовах цифри можуть відрізнятись.

Скільки ж потрібно заробляти, щоб дозволити собі утримувати авто?

витрати на авто не повинні перевищувати 15−20% від вашої зарплати. Насправді не існує якого-небудь розрахунку, чіткої цифри, якою має бути зарплата, щоб утримувати авто. Людина має спитати себе, скільки вона може витратити на машину? Зрозуміло, що при мінімальній зарплаті утримання авто є нереальною справою, адже існують ще інші статті витрат, наприклад, харчування, компослуги, купівля одягу тощо. При середній зарплаті у понад 17 тисяч витратити майже 4 тисячі на авто — це, м’яко кажучи, невигідно. Але тут потрібно також зважати на те, чи використовується авто для роботи і наскільки воно є необхідним. Автомобільні експерти стверджують , щоНасправді не існує якого-небудь розрахунку, чіткої цифри, якою має бути зарплата, щоб утримувати авто. Людина має спитати себе, скільки вона може витратити на машину? Зрозуміло, що при мінімальній зарплаті утримання авто є нереальною справою, адже існують ще інші статті витрат, наприклад, харчування, компослуги, купівля одягу тощо. При середній зарплаті у понад 17 тисяч витратити майже 4 тисячі на авто — це, м’яко кажучи, невигідно. Але тут потрібно також зважати на те, чи використовується авто для роботи і наскільки воно є необхідним.

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