Українці за останній місяць збільшили купівлю доларів у банках на 40% — Finance.ua

Українці за останній місяць збільшили купівлю доларів у банках на 40% Сьогодні 11:44 — Валюта

Українці за останній місяць збільшили купівлю доларів у банках на 40%

Населення України у вересні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,564 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,660 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 1,096 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Обсяг купівлі зріс на 40,4% порівняно із серпнем, коли українці купили 780,8 млн доларів.

З початку року українці купили у банках 8,233 млрд доларів.

Курс долара на готівковому ринку у вересні коливався близько 41,50 гривень. Загалом за місяць курс зріс на 15 копійок до 41,55 грн/долар. Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ та визначає, яким буде курс. На міжбанку курс майже не змінився — 41,15 грн/долар.

Офіційний курс за місяць упав на 0,1% із 41,19 до 41,16 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,4%.

Нагадаємо, раніше в НБУ повідомили , що валютні та вербальні інтервенції в липні-серпні заспокоїли ситуацію на валютному ринку та сприяли зменшенню коливань обмінного курсу гривні.

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