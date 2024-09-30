У НБУ пояснили, чому спав ажіотаж на валютному ринку — Finance.ua
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У НБУ пояснили, чому спав ажіотаж на валютному ринку

Валюта
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У НБУ пояснили, чому спав ажіотаж на валютному ринку
У НБУ пояснили, чому спав ажіотаж на валютному ринку
Валютні та вербальні інтервенції НБУ в липні-серпні заспокоїли ситуацію на валютному ринку та сприяли зменшенню коливань обмінного курсу гривні.
Про це повідомляється з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ 18 вересня, під час якого було підтримано рішення зберегти облікову ставку на рівні 13,0%.
«Для збереження контролю за очікуваннями та стримування тиску на ціни НБУ, залишається активним учасником валютного ринку», — йдеться в повідомленні.
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Як зазначили в НБУ, достатня дохідність гривневих інструментів, попри певне зниження ставок у попередні місяці, підтримувала попит на інструменти в національній валюті.
Спроможність НБУ забезпечувати стійкість валютного ринку і надалі є високою. Завдяки зовнішньому фінансуванню міжнародні резерви України в серпні перевищили 42 млрд доларів.
«Поступово формуються контури зовнішньої допомоги на наступні роки з огляду на досягнення угоди на рівні персоналу щодо п’ятого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ, а також прогрес у розбудові механізму отримання Україною коштів від знерухомлених російських активів», — додали в НБУ.
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З грудня минулого року НБУ послідовно підвищував курс долара, який зріс до історичного максимуму 41,49 грн/долар на 22 липня. На готівковому ринку курс зріс до 42 гривень.
Після цього в НБУ заявили, що зростання долара погрожує ціновій стабільності, та почали знижувати курс. З того часу курс коливається у вузькому діапазоні 41−41,35 грн/долар.
За матеріалами:
РБК-Україна
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