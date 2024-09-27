Від 43 до 47 грн/$: аналітики визначили можливі коливання курсу гривні за проєктом держбюджету-2025 — Finance.ua

Від 43 до 47 грн/$: аналітики визначили можливі коливання курсу гривні за проєктом держбюджету-2025 Сьогодні 10:25 — Валюта

Від 43 до 47 грн/$: аналітики визначили можливі коливання курсу гривні за проєктом держбюджету-2025

Команда аналітиків «КИТ Group», одного із найбільших операторів українського ринку обміну валют , розповіла про можливі сценарії коливання курсу гривні у 2025 році в межах 44−46 грн/$. Такий прогноз базується на проєкті держбюджету на наступний рік, який розрахований за середньорічним курсом 45 грн/$.

Аналітики зазначають, що бюджетний середньорічний курсовий орієнтир не дає приводів для песимізму: загальна ситуація дозволяє очікувати відносної прогнозованості валютного ринку.

«Проєкт бюджету-2025 вносить більше ясності в курсові орієнтири — закладено середньорічний курс на рівні 45 грн/$. Це означає, що найбільш імовірним є можливе контрольоване коливання курсу протягом року у межах 44−46 грн/$, а можливі окремі короткострокові екстремуми до значень 43 або 47 грн/$ все одно дозволять досягти цільового середньорічного курсового показника​ 45 грн/$», — зазначають аналітики «КИТ Group».

За їхньою оцінкою, курс гривні щодо таких ключових валют, як долар та євро, перебуває зараз більше під впливом зовнішніх подій і рішень, зокрема ФРС США та ЄЦБ — їхні дії та заяви стали ключовими драйверами курсу.

«Радимо зосередитися на міжнародних джерелах інформації, адже глобальні фактори зараз стануть більш вагомими для формування курсів гривні щодо долара та євро, бо локальні українські виклики вже закладені в курс національної валюти», — пояснюють аналітики.

За їхнім прогнозом, найближчим часом можливі помітні коливання курсу долара, що робить його ризикованим активом для інвестицій. Євро є більш перспективним інструментом, бо його стабільне зростання завдяки діям ЄЦБ та економічній стабільності в єврозоні може принести курсовий дохід навіть у разі короткострокових інвестицій.

Втім, проголошена в Україні керована гнучкість курсової політики стане випробуванням для нервів українців, адже паралельно з ослабленням гривні ринок буде більш динамічно реагувати на економічні індикатори та зовнішні впливи. «Політика керованої гнучкості — ключовий чинник, який дозволяє формування курсів у визначених параметрах під впливом об’єктивного ринкового фактору: попит і пропозиція визначають основні тенденції коливання курсу за умов мінімально достатнього втручання НБУ. Зменшення розриву між офіційним і готівковим курсом відображає лібералізацію ринку», — попередили експерти та порадили звертати менше уваги на незначні ситуативні рухи курсів, а більше зважати на фундаментальні фактори.

За словами аналітиків, банки вже зараз намагаються заробити додаткову ажіотажну премію на хвилі інтересу українців до валюти. «Продати долар чи євро в банках можна за середнім курсом, який близький до офіційного НБУ, а от вартість придбання валюти в банках поступово зростає», — вказали у «КИТ Group» на формування тренду.

Найближчим часом на валютному ринку також можливі помітні коливання — цьому сприятиме сезонний фактор. «Створюється двонаправлений вплив — сезон аграрного експорту формує валютні надходження, а підготовка до зими традиційно пов’язана з валютними витратами. Політика керованої гнучкості дозволить уникнути перекосу та дисбалансу на валютному ринку, а також досягти своїх цілей всім бізнес-суб'єктам — як експортерам, так і імпортерам», — зауважують аналітики.

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