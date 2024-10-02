На Хмельниччині створили новий індустріальний парк — Finance.ua

На Хмельниччині створили новий індустріальний парк Сьогодні 09:33

У Волочиську, Хмельницької області, з’явиться новий індустріальний парк «Ф'ЮЧЕ ІНДАСТРІ ХАБ».

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Ініціатор створення парку ТОВ «ВІННЕР ІНВЕСТ КАПІТАЛ». Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить близько 1 мільярда гривень, з яких 113 мільйонів — власні кошти компанії. Проєкт сприятиме створенню 350 робочих місць у таких сферах, як перероблення харчових продуктів, альтернативна енергетика та науково-технічна діяльність.

«Індустріальні парки — це ключова складова програми „Зроблено в Україні“. Вони забезпечують не лише створення нових робочих місць, а й розвиток регіонів та залучення інвестицій. Це сприяє переходу України до переробної економіки», — зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

В повідомленні нагадують, що до Реєстру індустріальних парків вже включено 93 об’єкти. У бюджеті на 2024 рік на підтримку програми закладено 1 мільярд гривень.

Економічна Правда За матеріалами:

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