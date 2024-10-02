В Укрпошті розповіли, чи будуть підвищувати тарифи на доставку до кінця року — Finance.ua
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В Укрпошті розповіли, чи будуть підвищувати тарифи на доставку до кінця року

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В Укрпошті розповіли, чи будуть підвищувати тарифи на доставку до кінця року
В Укрпошті розповіли, чи будуть підвищувати тарифи на доставку до кінця року
Укрпошта вирішила не підвищувати тарифи на доставку мінімум до кінця 2024 року.
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у Telegram.
«АТ „Укрпошта“ ухвалило рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року», — вказав Смілянський.
«Ми розуміємо рішення компаній, які, під впливом зростання витрат, ухвалили рішення про збільшення тарифів. Ми також розглядали це питання. Але, враховуючи потенційно важку зиму та збільшення податків на фінансування армії, ухвалили рішення підтримати український бізнес, споживачів та військових, утримуючи доступні тарифи, як і всередині країни, так і для відправки за кордон, для наших експортерів. Сподіваємось, що бізнеси підтримають нас через збільшення обсягів. Це буде найкраща взаємна підтримка», — зазначив він.
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За його словами, Укрпошта також робить все, щоб пришвидшити терміни доставки та її якість.
«Протягом жовтня компанія повністю перейде на автоматизоване сортування посилок, що має зменшити терміни доставки. Ми також плануємо запустити новий, зручний мобільний додаток та інші приємні для клієнтів нововведення», — зазначив Смілянський.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року «Укрпошта» через зміни в Податковому кодексі України по-новому продаватиме поштові марки, марковані конверти та картки — вони будуть обкладатися податком на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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