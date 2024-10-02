Стажування жовтня: найцікавіші пропозиції від роботодавців для молодих фахівців — Finance.ua

Стажування жовтня: найцікавіші пропозиції від роботодавців для молодих фахівців Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Стажування жовтня: найцікавіші пропозиції від роботодавців для молодих фахівців

Перші кроки в кар’єрі дуже відповідальні. Стажування — це можливість відшліфувати свої навички перед початком роботи, поспілкуватися з професіоналами, а також зрозуміти, чи підходить вам професія.

Якщо ви ще не маєте досвіду або він мінімальний, робите перші кроки до професії своєї мрії, пропонуємо ознайомитися з добіркою стажувань для початківців від robota.ua

Молодший фахівець/молодша фахівчиня банку у ProCredit Bank

📍 Київ

Банк запрошує долучитися до ProCredit Onboarding Programme — оплачуваної програми адаптації, яка проходить в групах з близько 15-ма учасниками, що передбачає індивідуальний підхід до кожного. Це можливість дізнатися про вплив банківської сфери на суспільство, філософію та етику, екологічне направлення в роботі та фінансову математику.

Якщо ви маєте вищу освіту або закінчуєте навчання, хочете розвивати свої soft та hard skills, готові вивчати банківський сектор, володієте англійською на середньому рівні, — не зволікайте!

Механік-стажист у «Zeppelin Україна»

📍 Кременчук

Провідний дилер сільськогосподарської, будівельної, дорожньої, гірничої та промислової техніки запрошує студентів 3−5 курсів та випускників 2023—2024 рр. технічних і машинобудівних спеціальностей пройти стажування та навчання. Є можливість подальшого працевлаштування в компанії на такі посади: механік, інженер з ремонту.

Стажисти можуть розраховувати на зарплату, спецодяг та оплачувану відпустку, військовозобов’язані — на бронювання.

Стажист-менеджер із закупівель зернових у MK Merchants Ukraine

📍 Київ

Група компаній запрошує в команду студентів останніх курсів аграрних ВНЗ з розвиненими аналітичними та комунікативними здібностями та бажанням працювати у сфері закупівель.

Анонсується навчання, практичний досвід за підтримки професійного наставника, який буде супроводжувати на початку входження в професію.

Стажист відділу IT у PepsiCo

📍 Київ

Річна програма розвитку для молоді — це оплачуване стажування, що дає можливість студентам та випускникам застосувати набуті знання в умовах реального бізнесу та побудувати кар’єру в міжнародній компанії.

Побажання до кандидатів: англійська мова — не нижче Upper-Intermediate; студент останніх курсів/випускник вищих навчальних закладів; профільна освіта; впевнений користувач MS Excel, PowerPoint. Необхідні знання: адміністрування операційної системи Windows 10|11 (обов'язково); офісного пакета Microsoft 365 (обов'язково), мобільних пристроїв на базі Android, iOS (бажано).

Junior Marketing Specialist/Молодший маркетолог (IT) в Innoware

📍 Київ

Провідна ІТ-консалтингова компанія, що спеціалізується на впровадженні сучасних технологій управління бізнесом, запрошує початківця з маркетингу на роботу. Розглядаються кандидати без досвіду роботи, проте важливими є академічні знання у напрямку маркетингу та PR (університет/курси) та прагнення стати професійним маркетологом.

Молодший фахівець з розміщення прямої реклами (стажист) в 1+1 media

📍 Київ

Медіахолдинг запрошує на стажування студентів 3−5 курсів за напрямами «Економіка» та «Маркетинг». Стажисти розміщуватимуть рекламу клієнтів відповідно до брифів; аналізуватимуть та контролюватимуть реалізацію брифів та готуватимуть відповідні звіти. Обов’язковою вимогою участі у відборі є наявність відеорезюме.

Стажист з кадрового адміністрування в Arterium

📍 Київ

Українська фармацевтична компанія запрошує стати частиною команди. Зона відповідальності: оформлення прийому, переведення та звільнення працівників відповідно до чинного законодавства; ведення особових справ, карток П-2, трудових книжок співробітників; оформлення відпусток усіх видів, листків тимчасової непрацездатності; підготовка довідок про трудову діяльність працівників, оформлення пільгових пенсій.

Global Graduate Programme in Operations у «BAT Україна»

📍 Прилуки

Міжнародна тютюнова компанія запрошує недавніх випускників та студентів останніх курсів на Global Graduate Programme in Operations — 18-місячну програму прискореного розвитку, яка є початком успішної кар’єри в компанії. Учасники отримають можливість працювати над реальними завданнями з самого початку, роблячи безпосередній внесок у бізнес і беручи на себе більший рівень відповідальності.

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Стажування в аудиті: програма «Хочу працювати в аудиті» у Baker Tilly

📍 Київ

Аудиторська та консалтингова компанія України запускає безкоштовну програму «Хочу працювати в аудиті», яка допоможе зробити успішний старт у світі фінансів.

Якщо ви — студент, випускник або просто амбітна людина, якій подобається працювати з цифрами, аналізувати дані та прагнете стати частиною міжнародної команди професіоналів, — відгукуйтеся

Дата старту — 21 жовтня 2024 року. Тривалість курсу — 1,5 місяця.

Intern, Management Consulting у KPMG

📍 Київ

Міжнародна мережа незалежних фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги, шукає інтерна у напрям управлінського консалтингу. Побажання до майбутніх інтернів: випускник або студент останнього курсу, який може працювати на повну ставку; гарна успішність у навчанні; вільна письмова та усна англійська мова, українська мова є обов’язковою; досвід роботи з офісним пакетом MS Office.

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