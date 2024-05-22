День фінансів: ВВП України, боротьба з кол-центрами, бронювання працівників за 20 тис. грн — Finance.ua

День фінансів: ВВП України, боротьба з кол-центрами, бронювання працівників за 20 тис. грн Сьогодні 17:40

Сьогодні, 22 травня, Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про боротьбу з кол-центрами. Прийняття законопроєкту дозволить правоохоронним органам притягати до відповідальності осіб, які вчиняють шахрайські дії з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій.

Бронювання працівників: за 20 тисяч гривень військового збору на місяць. Роботодавці самостійно можуть визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн вмісяць військового збору за кожного з них і продовжувати працювати та сплачувати податки необхідні для забезпечення Сил оборони та безпеки. Про це Роботодавці самостійно можуть визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн вмісяць військового збору за кожного з них і продовжувати працювати та сплачувати податки необхідні для забезпечення Сил оборони та безпеки. Про це йдеться в пропозиції Комітету з питань економічного розвитку, де надані напрацьовані ініціативною групою за лідерства Голови Комітету Дмитра Наталухи щодо економічного бронювання.

ВР ухвалила в цілому закон щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу. Проєкт № 10 265 Проєкт № 10 265 передбачає , що українці зможуть користуватися зв’язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці - в Україні.

ТСК для будівництва фортифікацій та закупівлі дронів. Верховна Рада проголосувала за Верховна Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії, яка розгляне використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій та виготовлення дронів.

Початкова військова підготовка для учнів: Рада ухвалила закон. Рада прийняла в цілому Рада прийняла в цілому законопроєкт № 11 092 щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. «За» проголосували 297 депутатів. Замість допризовної підготовки пропонується запровадити початкову загальновійськову підготовку

Мораторій на банкрутство критичної інфраструктури у держвласності. Верховна Рада України Верховна Рада України ухвалила закон, що вводить мораторій на банкрутство державних об'єктів критичної інфраструктури під час воєнного стану і на два роки після його закінчення.

Перші платежі від заморожених активів рф. Єврокомісія докладатиме зусиль, аби Єврокомісія докладатиме зусиль, аби перші платежі від заморожених активів рф, зокрема для постачання в Україну сучасної зброї та боєприпасів, були здійснені вже у липні.

Як використовуватимуть прибуток від активів росії. Рада ЄС ухвалила низку Рада ЄС ухвалила низку законодавчих актів, які гарантують, що чистий прибуток від заморожених активів росії буде використано для подальшої військової підтримки України, а також зміцнення її оборонного потенціалу та реконструкції.

Дружинам мобілізованих нададуть нові пільги. В Україні новий закон про мобілізацію В Україні новий закон про мобілізацію гарантує низку пільг для дружин мобілізованих військовослужбовців. Зокрема, отримають переваги у зобов’язаннях перед банками.

Кабмін скасував норму, яка дозволяла жінкам-медикам працевлаштовуватися без обліку в ТЦК.

У Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує позбавити ТЦК права штрафувати ухилянтів.

Тестування е-черги розширили на всі ТЦК. Міністерство оборони спільно з Командуванням Сухопутних військ запустили електронну чергу до ТЦК та СП для Міністерство оборони спільно з Командуванням Сухопутних військ запустили електронну чергу до ТЦК та СП для оновлення даних. Сервіс вже працює у всіх ТЦК та СП України в тестовому режимі.

Мінекономіки оцінило зростання ВВП України. За За попередніми оцінками Мінекономіки, зростання ВВП у квітні 2024 року порівняно з квітнем минулого року становило близько 4,3% [±1%]. У підсумку за січень-квітень 2024 зростання оцінюється на рівні 4,4% [±1%] у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Перспективи реструктуризації зовнішнього боргу України. Про перспективи Про перспективи реструктуризації зовнішнього боргу України та вплив реструктуризації зовнішнього боргу на ринки йшлося під час дискусії на конференції Invest Talk Summit-2024, що пройшла у Києві 18 травня.

14 українців відкрили понад 4 тисячі компаній. За останні чотири роки 14 українців заснували За останні чотири роки 14 українців заснували понад 4 тисячі компаній. На кожного з цих серійних підприємців припадає понад 100 компаній.

Українці за допомогою Дія.Бізнес зареєстрували у Варшаві понад 9 тисяч фірм.

Найкращий спосіб позбутися проблемних боргів. Реструктуризація, а не судове чи позасудове Реструктуризація, а не судове чи позасудове стягнення боргу, є найбільш ефективним інструментом врегулювання проблемних кредитів.

Середня ставка на іпотеку в Україні. Банки України в березні видали 878 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн. Середня ставка за іпотекою — 7,6% річних. Про це Банки України в березні видали 878 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн. Середня ставка за іпотекою — 7,6% річних. Про це свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечні кредити.

До речі, сьогодні у статті ми порівняли ці пенсійні системи з українською, щоб зрозуміти, в якому напрямі нашій країні варто рухатися.

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