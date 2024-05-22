У Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує позбавити ТЦК права штрафувати ухилянтів — Finance.ua
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У Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує позбавити ТЦК права штрафувати ухилянтів

Казна та Політика
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У Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує позбавити ТЦК права штрафувати ухилянтів
У Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує позбавити ТЦК права штрафувати ухилянтів
Народний депутат Анатолій Бурміч зареєстрував у Раді законопроєкт, яким пропонує позбавити права ТЦК розглядати справи про порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку, а також позбавити ТЦК права накладати штрафи.
Про це йдеться у законопроєкті № 11 272.
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Відповідно до законопроєкту, пропонується виключити норму Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якою ТЦК розглядають справи про порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про псування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності.
Також планується скасувати норму, за якою від імені ТЦК розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники ТЦК.
Передбачається, що такі справи повинні розглядатися у судовому порядку.

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За матеріалами:
УНН
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