Середня ставка на іпотеку в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Середня ставка на іпотеку в Україні (інфографіка)
Банки України в березні видали 878 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн. Середня ставка за іпотекою — 7,6% річних.
Про це свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечні кредити.
Скільки іпотечних кредитів видали
Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у березні 2024 року зріс порівняно з попереднім місяцем (лютим 2024 року) на 10,5%.
Про видачу нової іпотеки в лютому поінформували дев’ять банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості.
«Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми „єОселя“ (майже всі кредити в березні надано в межах цієї програми)», — повідомили в Нацбанку.
Середня ставка на іпотеку
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в березні п’ятий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.
Де видали найбільше кредитів на житло
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у березні видали в:
- м. Київ та Київській області - 369 договорів на загальну суму 673,9 млн грн (46,8% від загального обсягу);
- Львівській (55 договорів на 100 млн грн);
- Одеській (49 на 70,7 млн грн);
- Івано-Франківській (40 на 56,1 млн грн).
Нагадаємо, банки України в лютому видали 783 іпотечні кредити на загальну суму 1,3 млрд грн. Середня ставка за іпотекою — 7,6% річних.
За даними НБУ, банки знижують ставки за депозитами як для бізнесу, так і для населення. Водночас знижується вартість кредитів для підприємств. Іпотечне кредитування пожвавлюється завдяки програмі «єОселя». Частка іпотеки зросла до 12,4% чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля.
Довідка Finance.ua:
- минулого року українські громадяни активно брали кредити на нерухомість у Польщі. У 2023 році понад 2 тисячі українців скористалися державною програмою на придбання першого житла. Проте наразі банки припинили приймати заявки на кредити під 2% річних;
- під час війни змінився портрет типового іпотечного позичальника — за кредитами дедалі частіше звертаються молоді сім'ї без дітей. До війни ситуація була протилежною.
Що не так з іпотекою в Україні 🔍
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