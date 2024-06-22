Які методи впливу використовує інтернет-реклама на споживацьку поведінку — Finance.ua

Які методи впливу використовує інтернет-реклама на споживацьку поведінку Сьогодні 08:21 — Особисті фінанси

Які методи впливу використовує інтернет-реклама на споживацьку поведінку, Фото: freepik

Інтернет-реклама є невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Вона оточує нас всюди — від соціальних мереж до пошукових систем, впливаючи на наші щоденні споживацькі рішення.

Фінкульт розповідає про методи впливу, які використовує інтернет-реклама на споживацьку поведінку.

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Персоналізація. Реклама швидко адаптується до ваших інтересів та індивідуальних потреб, що збільшує ймовірність покупки.

Таргетинг. Стратегія маркетингу, яка спрямована на надання рекламних пропозицій конкретним аудиторіям користувачів на основі їх поведінки в інтернеті.

Постійна наявність. Означає, що вам показують саме ті товари та послуги, які можуть вас зацікавити.

Постійний потік рекламних повідомлень формує наші уподобання та спонукає до витрат та імпульсивних покупок під впливом емоцій.

Соціальний вплив. Реклама часто використовує відгуки та рекомендації інших людей, що підвищує її вплив на вашу споживацьку поведінку

Як контролювати витрати

1. Визначте місячний ліміт на непередбачені витрати. Якщо бачите товар, який бажаєте купити терміново, дайте собі трохи часу на прийняття остаточного рішення.

2. Скористайтесь можливістю зекономити за допомогою програм лояльності, купонів та промокодів.

3. Використовуйте блокувальники реклами. Встановлення функцій браузера, які блокують рекламу, зменшить кількість спокусливих рекламних пропозицій.

4. Уникайте збереження платіжних даних під час розрахунку на сайтах.

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5. Не піддавайтесь впливу емоційних маніпуляцій реклами. Перш ніж здійснити покупку поміркуйте, чи дійсно вам потрібен цей товар.

6 Завжди перевіряйте ціни в різних магазинах, перш ніж сплатити за бажану покупку.

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