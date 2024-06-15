На дефіцит кадрів в Україні значно більше впливає переміщення українців, аніж мобілізація — Гетманцев — Finance.ua
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На дефіцит кадрів в Україні значно більше впливає переміщення українців, аніж мобілізація — Гетманцев

Казна та Політика
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На дефіцит кадрів в Україні значно більше впливає переміщення українців, аніж мобілізація — Гетманцев
На дефіцит кадрів в Україні значно більше впливає переміщення українців, аніж мобілізація — Гетманцев
Мобілізація в Україні не є головною причиною безробіття та дефіциту кадрів. Значно більший вплив має переміщення українців. Як тих, хто через війну виїхав за кордон, так і внутрішньо переміщених осіб.
Про це голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Верховної Ради розповів в інтервʼю «Телеграфу».
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«За оцінками Нацбанку на основі методики МОП, у нас за підсумками 2023 року безробіття було на рівні 19%. Але, з іншого боку, у нас дефіцит кадрів. Про що це говорить? Про те, що дефіцит стосується переважно кваліфікованих працівників. Тих працівників, які, на жаль, в тому числі стали ВПО і не можуть знайти роботу на новому місці, де відсутня відповідна економічна база, або знайшли себе за кордоном. Це називається структурне безробіття», ― сказав Гетманцев.
Мобілізація не є основним фактором безробіття. Кількість військових суттєво менша за тих, хто виїхав за кордон, пояснює депутат.
«Я не вважаю мобілізацію основним фактором безробіття і дефіциту кадрів. Якщо у нас сьогодні в армії трохи більше мільйона, то тільки за кордоном 6 — 7 мільйонів, з них працездатних — точно третина. Тому міграція є більш вагомим фактором для посилення безробіття», — сказав Гетманцев.
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На економіку ці фактори впливають негативно. При цьому вона страждає одразу через декілька обставин.
«Чи страждає від цього економіка? Вона страждає внаслідок багатьох обставин. Найголовніше — це лінія фронту, яка збільшується, на жаль. Міграція, внутрішні переміщення — все це негативно впливає на економіку. І мобілізація в тому числі негативно впливає», — сказав Гетманцев.
Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, дефіцит кваліфікованих кадрів — одна з головних проблем українських компаній, які намагаються найняти працівників.
Більшість компаній в Україні стикнулися з дефіцитом кваліфікованих кадрів (75%). Для вирішення ситуації з дефіцитом кваліфікованих кадрів, 54% бізнесів збираються перекваліфікувати працівників та перерозподілити обов’язки в колективі.
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